España anticipa una desaceleración económica ante la incertidumbre global y las políticas internas

La economía española enfrenta una desaceleración económica en el primer trimestre de 2026, marcada por la incertidumbre generada por el conflicto en Irán y las políticas internas. El Banco de España advierte sobre la caída de la inversión y la desaceleración del mercado laboral.

España enfrenta una desaceleración económica incipiente en el primer trimestre de 2026, situación que podría agravarse significativamente debido a la prolongación del conflicto en Irán y sus potenciales efectos sobre los precios al consumo y los costos empresariales. El Banco de España , en sus recientes informes, advierte sobre un ligero retroceso en la inversión productiva, interrumpiendo una racha de crecimiento que se extendía por casi dos años.

Esta contracción, sumada a una desaceleración en la afiliación a la Seguridad Social, genera un clima de incertidumbre en el sector empresarial, que se manifiesta en la cautela ante las decisiones de inversión. La paradoja reside en que, a pesar de la preocupación generalizada por el aumento de los precios energéticos derivado del conflicto iraní, las empresas españolas sitúan las políticas económicas del gobierno como su principal fuente de inquietud, incluso por encima de las consecuencias del alza de los combustibles. Esta percepción se ha mantenido constante, según encuestas del Banco de España, desafiando la tendencia que se observaba en 2022, cuando los costos energéticos dominaban las preocupaciones empresariales a raíz de la guerra en Ucrania. \La encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE) revela que la incertidumbre generada por la política económica del gobierno es un factor crucial que afecta la confianza empresarial, superando incluso las preocupaciones por el conflicto en Irán. Aunque el aumento de los precios energéticos se percibe como algo coyuntural, el gobierno y las empresas se enfrentan a un desafío más profundo: la gestión económica y sus implicaciones a largo plazo. La salida de María Jesús Montero del Ejecutivo y el nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente económico podrían influir en la percepción de las empresas, aunque el próximo informe trimestral proporcionará una evaluación más precisa sobre este impacto. El índice de confianza empresarial, que se mantuvo estable al comienzo del año, ha experimentado una ligera caída, según el índice PMI, afectado principalmente por la prolongación del conflicto en Irán y la incertidumbre que genera. Los resultados del Banco de España destacan un retroceso en la inversión, especialmente en el sector industrial, aunque también se observa un patrón estacional que podría influir en estos resultados. Instituciones como Funcas y Fedea han señalado previamente que la inversión empresarial, ajustada por inflación, aún no ha recuperado los niveles pre-pandemia, lo que plantea interrogantes sobre el impacto de los fondos Next Generation.\El mercado laboral también muestra signos de desaceleración. A pesar de las revisiones al alza de la Contabilidad Nacional y el crecimiento impulsado por el turismo durante la Semana Santa, la tendencia de la afiliación laboral es a la baja. El Banco de España y otros analistas pronostican una disminución en el crecimiento intertrimestral de la afiliación, con una reducción significativa en comparación con el crecimiento observado en el año anterior. Sectores como la construcción, el transporte y las actividades inmobiliarias son los más afectados por esta desaceleración. Se estima que la generación de empleo en 2024 será menor que en 2023, lo que indica un enfriamiento en la actividad económica. La combinación de factores como la incertidumbre geopolítica, la política económica y la desaceleración del mercado laboral crea un panorama complejo para la economía española. El gobierno, el Banco de España y los institutos de análisis coinciden en que la economía crecerá principalmente por inercia en el primer trimestre, pero las perspectivas a medio y largo plazo son inciertas. España se encuentra en una encrucijada, dependiendo del consumo y el turismo, pero enfrentando desafíos en la inversión, la industria y el empleo. La situación se ve agravada por la inestabilidad en el suministro de energía y la potencial escasez de combustible, que podrían obligar a la Unión Europea a implementar medidas de racionamiento





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