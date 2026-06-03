España alcanza un récord en la generación eléctrica renovable

La generación eléctrica renovable en España alcanzó un récord en mayo, con un 33% de su consumo eléctrico diario abastecido por plantas solares. La fotovoltaica sale airosa un año y un mes después del gran apagón ocurrido en España el 28 de abril.

España ha alcanzado por primera vez un 33% de su consumo eléctrico diario abastecido por plantas solares , a pesar de que desde algunos ámbitos se les culpó del apagón.

Así se desprende de los datos que recopila periódicamente Red Eléctrica, el grupo que gestiona los flujos de luz en España y que depende del hólding Redeia. La fotovoltaica sale así airosa un año y un mes después del gran apagón ocurrido en España el 28 de abril, una de las principales causas de las oscilaciones de tensión que ocurrieron en el sistema eléctrico ese día.

La segunda tecnología en el mix de mayo fue la de centrales impulsadas con gas natural, con un 22,3% de participación en la generación eléctrica del mes. En el mes, el 77,7% de la generación fue libre de CO2 equivalente. Si se tienen en cuenta datos de producción procedentes de instalaciones de autoconsumo, la participación de las renovables en el mix español asciende en mayo al 62%.

Además, con el fin de promover un mayor aprovechamiento de la generación renovable, en mayo se integró a la red un total de 1.182 GWh mediante el almacenamiento en baterías y bombeo hidráulic. A cierre del mes, estas tecnologías cuentan con 693 GWh de energía almacenada.

Con todo, y a pesar del récord fotovoltaico, mayo fue un mes anodino desde el punto de vista eléctrico porque la demanda eléctrica nacional se incrementó un 0,1% en mayo con respecto al mismo periodo del año pasado, una vez descontados los efectos de temperatura y la laboralidad (los días de trabajo del mes). La demanda fue de 19.783 gigavatios hora (GWh), un 1,2% superior a la del mismo mes del año pasado.

En los cinco primeros meses del año, España registró un total de 104.801 GWh de demanda eléctrica, lo que supone un incremento del 1,4%. Si se tiene en cuenta la laboralidad y las temperaturas, este crecimiento se situó en el 1% que el mismo mes del año pasado, y supusieron el 60,5% del total.

En las Islas Baleares la demanda de electricidad en mayo aumentó un 3,1%, la demanda mensual se estima en 494.445 megavatios hora (MWh), lo que supone un 3,5% más que en el mismo periodo del año anterior





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