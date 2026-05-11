España afronta una semana de lluvias y fría excepcional para mayo

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), España afronta otra semana de lluvias y más fría de lo normal para la eñpoca del ao, especialmente a partir del tramo final, cuando los valores estarán bastante por debajo de lo habitual. También se esperan lluvias, aunque serán más frecuentes en el norte y oeste peninsular, especialmente durante los primeros días.

España afronta otra semana de lluvias y más fría de lo normal para la eñpoca del ao, según adelanta en sus redes sociales la Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ).

La agencia estatal habla incluso de un fría excepcional para mayo.

"Al principio, fría relativamente normal; a partir del viernes, masas de aire con temperaturas entre el 5 % de las más frías registradas entre 1991 y 2020", resume en su cuenta de X (antes Twitter). También habrá lluvias, aunque serán más frecuentes en el norte y oeste peninsular, especialmente durante los primeros días





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