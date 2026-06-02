España acoge la V Conferencia de Política Exterior Feminista en Madrid

Madrid se convierte en la capital mundial de la igualdad al albergar la V Conferencia de Política Exterior Feminista, con la participación de más de 60 países y organismos internacionales. El evento busca avanzar en la aplicación práctica de la política exterior feminista, la financiación y la rendición de cuentas, en un contexto global de retroceso de derechos y conflictos.

Madrid se convierte esta semana en el epicentro de la diplomacia feminista global al acoger la V Conferencia de Política Exterior Feminista en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El evento, que reúne a más de 60 países representados por ministras y ministros de Exteriores, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, busca consolidar el tránsito desde una fase declarativa hacia la aplicación práctica, la financiación efectiva y la rendición de cuentas en materia de igualdad de género. España asume el liderazgo de esta cumbre tras las ediciones celebradas en Berlín, La Haya, Ciudad de México y París, con el objetivo de ampliar la base política y geográfica de la política exterior feminista, despojándola de percepciones excluyentes o regionalizadas.

En un contexto internacional marcado por la inestabilidad, el retroceso en derechos humanos y el resurgimiento de conflictos armados, la conferencia se presenta como un espacio imprescindible para la cooperación y la defensa de valores democráticos. Durante dos días, los participantes abordarán cuestiones clave como la financiación para la igualdad, la construcción de un multilateralismo más inclusivo, la situación de las mujeres en Afganistán, el papel de hombres y niños como agentes de cambio en sociedades igualitarias, y la contribución de las mujeres y niñas a la paz.

También se debatirá cómo la política exterior feminista debe influir en la gobernanza democrática del espacio digital y en el desarrollo ético de la inteligencia artificial. España, considerada uno de los países más avanzados en igualdad de género, reafirma su compromiso mediante acciones concretas: el apoyo al Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria de Naciones Unidas; la creación de la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras para fortalecer la presencia femenina en la diplomacia y resolución de conflictos; y la adopción de la primera Estrategia de Cooperación Feminista y un nuevo Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad.

Estas iniciativas reflejan una apuesta por trasladar los principios feministas a la cooperación internacional, la acción humanitaria y la participación en organismos multilaterales. La conferencia, bajo el lema "Paz y Democracia", subraya la urgencia de defender estos valores frente a su creciente cuestionamiento global. Los derechos conquistados durante décadas, como la salud, la educación, la seguridad y la participación política de las mujeres, están siendo amenazados en diversas regiones del mundo.

Por ello, la política exterior feminista se erige como una herramienta para transformar la realidad internacional, promoviendo sociedades más pacíficas, justas e igualitarias. Madrid no solo será la sede de un encuentro diplomático, sino el lugar desde el que se impulse una agenda compartida para el futuro. La inclusión y la igualdad se presentan como pilares fundamentales para construir un orden mundial que garantice los derechos de todas las personas, sin excepción.

Con esta conferencia, España da un paso firme hacia la consolidación de una política exterior que pone a las mujeres y las niñas en el centro de sus prioridades, demostrando que la igualdad de género es no solo un objetivo ético, sino una condición indispensable para la paz y la democracia duraderas





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