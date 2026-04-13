España: 2026, un año clave para las oposiciones con más de 750 plazas ofertadas

El Boletín Oficial del Estado y los boletines autonómicos anuncian un aumento significativo en la oferta de empleo público, con más de 750 plazas disponibles para funcionarios. Este 2026 se perfila como un año de oportunidades para opositores, impulsado por jubilaciones, la necesidad de reforzar servicios públicos y la estabilización del empleo temporal. Se detallan convocatorias clave en Canarias, la Comunidad Valenciana y La Rioja.

El Boletín Oficial del Estado y los boletines autonómicos han ampliado la oferta de empleo público con 77 nuevas convocatorias, sumando un total de 756 plazas para aspirantes a funcionarios de carrera. Estas nuevas oportunidades se suman a las más de 3.700 plazas ya anunciadas, proyectando el año 2026 como uno de los periodos con mayor volumen de oposiciones en España en las últimas décadas.

La tendencia al alza en la oferta de empleo público se explica por una combinación de factores clave, incluyendo el significativo número de jubilaciones provenientes de la generación del baby boom, la creciente necesidad de fortalecer los servicios esenciales como sanidad, educación y administración general, y la implementación de normativas estatales que buscan la estabilización del empleo temporal. En las últimas semanas, se han publicado más de 4.500 plazas, marcando un periodo de gran intensidad para quienes buscan un empleo estable en la Administración Pública.

Las comunidades autónomas están desempeñando un papel fundamental en este incremento, impulsando un número significativo de convocatorias. Las administraciones autonómicas están lanzando un número considerable de oportunidades de empleo público.

Entre las ofertas más destacadas, se encuentran 296 plazas para Auxiliar Administrativo en Canarias, correspondientes al Cuerpo Auxiliar (C2). De estas plazas, 278 son para acceso libre y 18 están reservadas para personas con discapacidad. Además, existe la posibilidad de que se añadan plazas adicionales para cubrir futuras vacantes, mostrando así un compromiso a largo plazo con la administración. El proceso selectivo se basará en una oposición, con un único ejercicio dividido en dos partes principales: la resolución de un supuesto práctico relacionado con las funciones específicas del puesto. El requisito académico mínimo para optar a estas plazas es poseer el título de la ESO o equivalente. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 23 de abril de 2026.

Otro anuncio relevante es la convocatoria de la Generalitat Valenciana, que ofrece 117 plazas para la Agrupación Profesional Funcionarial (APF). Estas plazas están destinadas a puestos de apoyo y servicios, como ayudantes de residencia y ayudantes de cocina, que no requieren ninguna titulación académica específica. Las plazas se distribuyen entre acceso libre y cupos reservados para personas con discapacidad, incluyendo a personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental. El plazo de inscripción para esta convocatoria estará abierto hasta el 14 de abril de 2026.

Además, en La Rioja, se han convocado 9 plazas para Facultativo Especialista en Anestesiología y Reanimación, correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2023, 2024 y 2025. De estas plazas, 7 son de turno libre y 2 son de promoción interna. Para acceder a estas plazas, se requiere un perfil altamente especializado, exigiendo el título de médico especialista en Anestesiología y Reanimación o una titulación equivalente que permita ejercer en España. El plazo de inscripción para esta convocatoria finaliza el 27 de abril de 2026.

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