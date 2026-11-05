ESMA vs Efama: El debate sobre los bonos de catástrofe en la UE

ESMA propone limitar activos alternativos en UCITS al 10%, amenazando los 21.000 millones de dólares de fondos de cat bonds. Efama defiende su liquidez y diversificación para el mercado minorista y profesional.

La Autoridad Bancaria Europea ( ESMA) está analizando la posibilidad de restringir significativamente la exposición de los fondos de inversión tradicionales, conocidos como UCITS, hacia bonos de catástrofe. Esta medida regulatoria busca imponer un límite estricto del diez por ciento para los activos alternativos dentro de las carteras de estos vehículos de inversión. La propuesta ha generado una tensión inmediata con la industria financiera, especialmente con la patronal Efama, que advierte sobre las graves consecuencias económicas de una regulación tan restrictiva.

Impacto económico de la limitación de activos alternativos

La advertencia de Efama destaca que esta normativa afectaría directamente a una masa crítica de activos gestionados que supera los veintiún mil millones de dólares en fondos minoristas. Según la patronal, la imposición de este tope del diez por ciento obligaría a una reestructuración masiva o, en casos extremos, a la liquidación de aproximadamente dos docenas de fondos especializados. Estos fondos gestionan actualmente cerca de un tercio del mercado global de bonos de catástrofe, que en el año dos mil veintiséis ha alcanzado los sesenta y cinco mil seiscientos millones de dólares en circulación.

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El argumento central de la industria es que los fondos UCITS especializados en este tipo de deuda no son productos marginales, sino instrumentos fundamentales con una liquidez comprobada y un mercado secundario activo. Los inversores profesionales utilizan estos instrumentos para obtener rendimientos atractivos, situados entre el ocho y el nueve punto cinco por ciento, asumiendo el riesgo inherente de perder parte del capital si se materializa el evento catastrófico cubierto por la emisión.

Argumentos de ESMA sobre riesgos y protección al inversor

La autoridad europea justifica su postura señalando que los bonos de catástrofe presentan características que los asemejan más a productos de seguros que a valores de renta fija tradicionales. La rentabilidad de estos instrumentos depende exclusivamente de la ocurrencia de eventos naturales específicos, lo que introduce complejidades en la valoración y evaluación de riesgos. ESMA argumenta que existe una información insuficiente para que los inversores minoristas puedan determinar adecuadamente la idoneidad de estos productos para su perfil de riesgo.

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Además de la naturaleza derivada de su rendimiento, la ESMA cita riesgos potenciales en la liquidez durante momentos de estrés del mercado. La entidad regulatoria propone que los fondos UCITS destinen al menos el noventa por ciento de sus carteras a activos que superen un riguroso test de transparencia. Las exposiciones alternativas, que incluyen los bonos de catástrofe, préstamos estructurados, criptoactivos y derechos de emisión, quedarían sujetas a límites estrictos bajo este nuevo enfoque de "mirar a través" para identificar exposiciones indirectas.

Defensa de Efama sobre diversificación y mercado de capitales

En respuesta, Efama defiende que mantener la elegibilidad de los bonos de catástrofe es crucial para la salud del ecosistema financiero europeo. La patronal subraya que estos instrumentos facilitan la transferencia de riesgos de desastres naturales al mercado de capitales, ampliando así la capacidad aseguradora privada que actualmente cubre solo el veinticinco por ciento de las pérdidas por catástrofes en Europa. Sin esta capacidad adicional, el mercado estaría severamente limitado para absorber los choques financieros provocados por fenómenos climáticos extremos.

La organización empresarial también resalta las características de liquidez de estos bonos para desmentir las acusaciones de illiquidez. Los bonos de catástrofe pueden negociarse a diario en un mercado secundario consolidado, con una rotación anual estimada del veintitrés por ciento. Este nivel de rotación es comparable e incluso favorable frente al treinta y tres por ciento de los bonos corporativos europeos con grado de inversión y el diecinueve por ciento de los bonos de alto rendimiento. Además, su vencimiento medio ronda los tres años, lo que permite una gestión activa eficiente.

Consecuencias para inversores y futuros pasos regulatorios

Para los pequeños ahorradores, el impacto directo sería menor, ya que se estima que la inversión minorista directa en estos fondos representa apenas el uno por ciento del total. Sin embargo, la exclusión o limitación estricta de los bonos de catástrofe reduciría la capacidad de diversificación disponible en los fondos públicos. Esto tendría un efecto arrastre negativo en la eficiencia del mercado para financiar la protección frente a desastres, un servicio cada vez más necesario en un contexto de cambio climático.

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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) espera tener claridad sobre la lista de fondos elegibles para la cuenta de inversión europea en un plazo inferior a cuatro meses. La implementación de estas normas cambiaría radicalmente la estrategia de inversión de los fondos que dependen de los bonos de catástrofe. Si la normativa se aprueba, estos gestores tendrían que reasignar carteras agresivamente o cambiar su política de inversión, lo que podría encoger el mercado disponible y encarecer la protección contra riesgos naturales en el continente.