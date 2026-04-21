Eskariam impulsa su crecimiento con 50 millones de euros de financiación para litigios estratégicos

La firma española Eskariam obtiene 50 millones de euros de Victory Park Capital para expandir su gestión de litigios complejos y alcanzar los 3.500 millones de euros en reclamaciones para 2030.

La firma jurídica española Eskariam , consolidada como un referente en la gestión de litigios complejos y reclamaciones de daños de gran envergadura, ha anunciado recientemente la obtención de una inyección de capital estratégico valorada en 50 millones de euros. Esta operación se ha formalizado a través de una línea de crédito sénior otorgada por Victory Park Capital, una prestigiosa firma de inversión con sede en Chicago que cuenta con el respaldo mayoritario de la gestora Janus Henderson.

Este acuerdo financiero no solo supone un espaldarazo a la solvencia de la compañía, sino que representa un motor fundamental para acelerar su crecimiento sostenible, permitiéndole consolidar su dominio en el mercado español dentro del ámbito de la litigación estratégica de alto valor e impacto. La estructura de este acuerdo refleja la confianza que los inversores internacionales depositan en el modelo de negocio de Eskariam, cuya especialización en casos de competencia desleal y abusos de posición dominante ha marcado un antes y un después en la jurisprudencia económica del país. En la actualidad, el despacho gestiona una cifra impresionante que supera los 1.500 millones de euros en reclamaciones, representando a un abanico diverso de clientes que incluye tanto a particulares y empresas privadas como a importantes instituciones públicas. El historial de éxitos de la firma es extenso y variado; uno de los casos más paradigmáticos es su intervención frente a Booking.com, cuya labor permitió que se impusiera una histórica multa de 413 millones de euros tras demostrar conductas anticompetitivas cometidas entre 2019 y 2024. Asimismo, la firma ha sido protagonista en la defensa de los intereses del sector ganadero frente a las industrias lácteas en el marco del Cártel de la Leche, y ha liderado reclamaciones en nombre de diversas Administraciones Públicas frente al Cártel de los Pañales, que operó prácticas restrictivas durante casi dos décadas. También destacan sus litigios en el ámbito deportivo, donde defienden a clubes de baloncesto frente a la ACB por la imposición de condiciones económicas desproporcionadas y discriminatorias que han afectado a la equidad de los ascensos deportivos durante años. Gracias a esta nueva dotación de capital, Eskariam ha diseñado una hoja de ruta ambiciosa que contempla tres ejes fundamentales: el refuerzo cualitativo de sus equipos de litigación, la modernización integral de su infraestructura tecnológica y operativa, y la creación de nuevas alianzas estratégicas con bufetes de primer nivel en todo el territorio europeo. La dirección de la compañía, consciente del potencial del sector, ha proyectado objetivos de crecimiento muy claros, fijándose la meta de gestionar reclamaciones por un valor agregado de 3.500 millones de euros hacia el año 2030. Con esta estrategia, Eskariam busca no solo escalar su volumen de negocio, sino también elevar los estándares de calidad en el litigio estratégico, demostrando que la especialización técnica y la capacidad operativa son las herramientas definitivas para asegurar la justicia en mercados donde la competencia ha sido vulnerada por grandes corporaciones





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