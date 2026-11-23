El filósofo Peter Sloterdijk publica Esferas II, analizando la globalización desde la historia de la esfera simbólica y su impacto en la conciencia colectiva.

El pensador alemán Peter Sloterdijk publica la segunda entrega de su trilogía monumental, un ensayo que reexamina la historia humana a través del prisma de la esfera y la globalización.

Historia Simbólica de la Esfera

El volumen se centra en la globalización desde una perspectiva filosófica e histórica. La esfera funciona como la representación simbólica del poder y la autoridad, actuando como el fundamento del mundo terrenal. Este objeto abarca y soporta a quienes pueden exhibirlo, siendo el punto de partida de la primera globalización.

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La narrativa arranca con la descripción de 'El mosaico de los filósofos' de Torre Annunziata, de un siglo antes de Cristo. En la obra, a los pies de los siete sabios aparece una esfera guarnecida con cintas. Uno de los asistentes señala este objeto con un punzón, identificándolo como el Dios desconocido.

Este Dios es el dueño de todo lo que está dentro de la esfera. Sobre lo exterior, surgen nuevas discusiones que exploran la idea de lo ingénito, de aquel que se ha creado a sí mismo.

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Desde Arquímedes hasta Goethe

La evolución de este símbolo atraviesa siglos y figuras clave. En Weimar, en el año 1777, Goethe erigió un pequeño altar que denominó 'El de la buena suerte'. Sobre un plinto, no muy alto, colocó una bola que representaba el enigma del mundo.

Ante este símbolo, surge la pregunta sobre el futuro cuando el globo ya no exista. Goethe, quien escribió extensamente sobre la ciencia, percibía que esta se impondría al humanismo. Su visión anticipaba el alma-mundo abandonado al único racionalismo.

La historia de la esfera también incluye episodios de violencia y saqueo. Cuando los romanos tomaron Siracusa, corrieron a la casa de Arquímedes para arrebatarle su magnífico globo. Lo llevaron a Roma y lo colocaron en el templo de Virtus.

El sabio se resistió a que lo despojaran de uno de sus más preciados objetos de trabajo. Los soldados lo golpearon sin contemplaciones, mientras les gritaba: "¡No molestéis mi esfera!". Para Arquímedes, la esfera era también su propia cabeza.

Impacto de la Globalización Actual

El análisis de Sloterdijk conecta estas figuras históricas con la realidad contemporánea. La globalización se define como la futurización general del comercio estatal, empresarial y epistémico. Es el ciclo del dinero que, tras dar una gran curva por los mares del mundo, vuelve acrecentado a su cuenta inicial.

El autor ensalza la divisa imperial de la flota de Carlos V, el Plus Ultra. La frase significa 'Más allá' o 'Siempre más allá'. Hay numerosas referencias a España en el texto, citando a autores como Jorge Guillén y sus poemas.

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Sin embargo, también se plantea el peligro de la globalización y del espacio que abarca, el cual se va reduciendo más cada día. La agresión continua a la envoltura climática del planeta genera una catástrofe producida por el hombre que queda solo.

Consecuencias y Futuro Inminente

Para el autor de 'Esferas II', vivimos en el tiempo de la irreversibilidad. Estamos en el preanuncio de la catástrofe, en el suicidio y en el aire acondicionado como destino. En las casas de París nunca hubo aire acondicionado, pero este año se agotaron las existencias ante el calor extremo.

El arte contemporáneo ha seguido circunscrito a esta circularidad geométrica. Desde las salas de mapas hasta los talleres manuales de fabricación de globos de madera o barro, la esfera ha definido espacios y potencias.

La depresión y la metafísica van unidas en este análisis. La vida y la muerte se explican a través de las luchas de los gladiadores. Gana el que mejor sabe engañar a la muerte. La muerte es inevitable, pero se la puede retrasar. Así es la vida.

La esfera muerta, la muerte del génito, aparece como una especie de catástrofe climática. El autor concluye que la globalización del universo se está completando. Quienes nos reciben ahora quieren ser recibidos, cerrando el ciclo de la esfera en nuestra conciencia colectiva.