El PP y Vox logran la mayoría absoluta en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Análisis de resultados, reacciones en Génova y impacto político inmediato.

El bloque formado por el Partido Popular y Vox ha alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas el 29 de noviembre de 2026. Los primeros datos oficiales confirman una victoria clara para la derecha española, marcando un giro significativo en el panorama político nacional tras la finalización de los comicios.

Progresión de los escaños del Partido Popular y Vox

La trayectoria del recuento ha demostrado un ascenso constante de los votos para el Partido Popular y Vox. Con tan solo un 5% del escrutinio completado, el Partido Popular lideraba con 121 escaños, mientras que Vox alcanzaba 51. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se situaba en 114 escaños durante esta fase inicial.

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Al avanzar hacia el 10% del censo analizado, el Partido Popular incrementó su representación a 127 escaños. Vox mantuvo los 47 escaños, consolidando su fuerza. El PSOE descendió ligeramente a 113 escaños, mientras que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) obtuvo 11 y Frente Amplio llegó a 10 escaños.

La tendencia se reforzó notablemente al llegar al 15% de los votos escrutados. En este punto, la suma de escaños permitió confirmar la mayoría absoluta para la coalición derecha. Los militantes en la sede de Génova reaccionaron con euforia y cánticos como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", celebrando el hito histórico.

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Con el 20% del recuento en marcha, el Partido Popular contaba con 128 escaños y Vox con 46. La unión con Unión del Pueblo Navarro (UPN) aseguraba el control del Congreso. El PSOE permanecía en 114 escaños, y Frente Amplio conseguía su estreno parlamentario con 11 escaños.

Análisis político de Ana Núñez-Milara y Jorge Calabrés

El periodista Jorge Calabrés, en el programa especial de EL ESPAÑOL, proyectó que el Partido Popular podría mantener los 137 escaños de 2023 o acercarse a los 140. Calabrés destacó que el bloque PP-Vox suma 12 escaños más respecto a las elecciones anteriores, acercándose a los 174 escaños iniciales y potencialmente superando los 190.

Calabrés también señaló el "blanqueamiento" del gobierno de Pedro Sánchez hacia Bildu, facilitando que los herederos de ETA mantuvieran su presencia parlamentaria. Esta observación contrasta con la solidez alcanzada por la derecha conservadora en esta contienda electoral del 29 de noviembre.

Ana Núñez-Milara señaló la extrema prudencia inicial en la sede del Partido Popular. Destacó que el Partido Popular adoptó una campaña más profesional e institucional. Presentaron a Feijóo como un gestor competente, a diferencia de quienes veían a la derecha como un bloque de recortes.

Núñez-Milara describió esta como una de las campañas más polarizadas en la memoria reciente. La alta participación ciudadana recomendaba prudencia en cualquier elección. El Partido Popular tomó nota de estas dinámicas para adaptar su estrategia comunicativa a lo largo del proceso electoral.

Tensión y expectativas en la sede del PSOE

Mientras la euforia se extendía en Génova, la sede del Partido Socialista en Ferraz mostraba una atmósfera de tensión y expectación. Periodistas, viandantes y militantes vigilaban los teléfonos con nerviosismo. La división interna era palpable entre los miembros del partido.

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Algunos militantes socialistas mostraban rostros serios y contenían su entusiasmo. Manifestaron que "hay mucha tensión" en el ambiente. Se aferraban a la alta participación como un factor que podría desafiar las encuestas y cambiar los resultados finales.

Otros miembros del PSOE apuntaron que sus votos están "en el fondo" del proceso. Esta estrategia tradicional de la izquierda esperaba que los últimos escrutinios favorecieran su posición. La esperanza se basaba en la "magia de las urnas" para invertir la tendencia inicial.

Reacciones de Frente Amplio y el impacto en la democracia

Frente Amplio celebró la alta participación ciudadana como un logro democrático. Sin embargo, el partido evitó hacer valoraciones políticas definitivas sobre el resultado. Consideraron que es difícil captar la voluntad general de los ciudadanos con solo fracciones del escrutinio.

Representantes de Frente Amplio atribuyeron la participación al debate a cuatro vías. Señalaron que este diálogo fue el estímulo necesario para movilizar a la ciudadanía. Mantuvieron una postura cautelosa ante la posible instalación de la extrema derecha en el gobierno.

El escrutinio completo transformó las estimaciones iniciales en realidad verificada. La mayoría absoluta de la derecha marca un nuevo capítulo en la historia política española. Los detalles exactos de la composición parlamentaria confirman el cambio de ciclo iniciado el 29 de noviembre de 2026.