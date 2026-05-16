Escritoras francesas se rebelan contra una de las editoriales más influyentes del país

Cientos de escritores, entre ellos reconocidos escritores como Virginie Despentes y Bernard-Henri Levy, salían de la editorial Grasset, que pertenece al grupo editorial Hachette Livre, en manos del magnate Vicent Bolloré. La salida se produjo luego de que la empresa despidiera a su director, Olivier Nora, tras 26 años de trabajo.

La escritora que ha causado un terremoto editorial en Francia: 'La libertad de expresión está siendo atacada en todas partes' Colombe Schneck ha liderado la salida de cientos de autores de Grasset, después de que su director editorial fuera despedido Cuando la editorial Grasset despidió a su director, Olivier Nora, después de 26 años, los autores del sello miraron más arriba.

Sabían que Vicent Bolloré, el magnate dueño Hachette Livre, el grupo al que pertenece Grasset, estaba detrás de la decisión. Lo que sucedió despuésfue insólito: más de un centenar de escritores, entre los que figuran Virginie Despentes, Frédéric Beigbeder, Bernard-Henri Levy o Vanessa Springora, anunciaron que dejaban la casa, en una crisis editorial sin precedentes.

En un comunicado, los autores denunciaron la actitud de Bolloré, que ya había convertido Fayard (otro sello de Hachette Livre) en una editorial muy afín a la derecha y a la extrema derecha francesa, publicando a figuras como Jordan Bardella, Éric Zemmour, Nicolas Sarkozy o Robert Sarah.

'Una vez más, Vincent Bolloré dice (... ): 'Estoy en mi casa y hago lo que quiero', despreciando a quienes publican, a quienes acompañan, editan, corrigen, fabrican, difunden y distribuyen nuestros libros. Y despreciando también a quienes nos leen (... ) No queremos que nuestras ideas, nuestro trabajo, sean de su propiedad.

Hoy tenemos algo en común: nos negamos a ser rehenes de una guerra ideológica que pretende imponer el autoritarismo en toda la cultura y los medios', decía el texto. Colombe Schneck (París, 1966) fue una de las impulsoras del movimiento anti-Bolloré, que ahora busca convertirse en una plataforma para proteger los derechos de los autores frente a las editoriales. Son casi trescientos escritores unidos





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Editoriales Libertad De Expresión Bolloré Atacar La Libre Expresión

United States Latest News, United States Headlines