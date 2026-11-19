La compilación 'Escribir lo vivido' recopila más de 300 artículos del escritor Francisco Pérez Martínez, consolidando su estatura literaria y periodística.

La publicación de 'Escribir lo vivido. Artículos periodísticos (1955-2007)' constituye un hito esencial en la bibliografía de Umbral, cuyo nombre real era Francisco Pérez Martínez. Esta edición, coordinada por Miguel González Somovilla, reúne una selección exhaustiva de su producción en prensa que abarca más de medio siglo de actividad intelectual y creativa.

El volumen incluye más de trescientos textos inéditos en formato de libro, lo que refuerza su importancia como una obra capital dentro del canon literario español. Esta recopilación permite a los lectores reconstruir la evolución del pensamiento y el estilo de uno de los cronistas más prolíficos e influyentes de la segunda mitad del siglo XX en España.

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Relaciones con mentores literarios

Umbral mantuvo vínculos complejos y definitorios con figuras clave como Camilo José Cela y Valle-Inclán. Mantuvo lealtad inquebrantable hacia Valle, quien sufrió la pérdida de su brazo, aunque también ocultó el nombre de su padre incluso a su hermanastro, el poeta Leopoldo de Luis. La verdad sobre ese origen familiar fue revelada en 2015 por Manuel Jabois, quien quedó recordado por ese hallazgo biográfico tras el bastonazo que dejó manco a Valle.

Con Camilo José Cela, la relación tomó un giro drástico tras la muerte de este último. Umbral asestó una gran crítica hacia Cela, caracterizado como una figura impredecible, similar al café irlandés: frío y caliente, venal, insobornable y generoso al mismo tiempo. Esta transición refleja la independencia intelectual que Umbral forjó tras la partida de sus grandes mentores.

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Definición del estilo periodístico

Umbral aprendió el oficio del periodismo de César González Ruano, quien le entregó una lección fundamental sobre la estructura del texto: el artículo es una morcilla que tiene que estar bien atada por el principio y el final. Esta máxima guió su labor en más de 140 cabeceras diferentes durante su carrera profesional.

El autor desarrolló una fórmula magistral basada en la mezcla equitativa de egotismo, descaro, lirismo y cinismo. Sus opiniones, a menudo urgentes, discutibles y provisionales, combinaban enormidades e intuiciones deslumbrantes o crueles. Este enfoque le permitió construir una voz única que desafió las convenciones literarias establecidas.

Influencias y rechazo de clásicos

La influencia literaria de Umbral comienza en Quevedo y llega a Cela, pasando por Ramón. Sin embargo, no gustaron de Galdós, Baroja ni Azorín. Respecto a Larra, Umbral dedicó su primer libro reconociendo que tenía el alma de un nihilista quevediano y el decir de un romántico cervantino. Umbral se identificó directamente con esta postura al afirmar que él era igual que Larra.

Su obra presenta bajonazos indignos al lado de faenas de capa memorables, como el entierro de Gómez de la Serna, y necrológicas geniales. Sin el vivo de cuerpo presente, Umbral era más libre y llegó a proyectar una antología para la editorial Trieste de retratos suyos, mayoritariamente de muertos, a la manera de 'Españoles de tres mundos' de Juan Ramón Jiménez, a quien admiraba mientras todos lo despreciaban por cursi.

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Legado y voluntad de estilo

La impresión que se obtiene de la lectura de 'Escribir lo vivido' es bastante aproximada a lo que Umbral quiso ser, lo que fue y lo que no pudo ser. Esta realidad se consolida a través de su mucha voluntad de estilo, entendida como un esfuerzo consciente y constante que hace que el estilo sin voluntad no salga, por eso todo estilo es por definición barroco.

Esa literatura, que aún hoy se le escandalla con algún desdén mientras surca su purgatorio, merece ser reevaluada a la luz de esta extensa recopilación. El volumen confirma los prejuicios de quienes leían a Umbral a diario en el periódico de turno, pero imposibilita rendirse ante su empeño y talento literarios innegables.