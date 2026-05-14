Escorpión, el narcotraficante marroquí que controla la logística del narcotráfico marítimo en España

Escorpión, un alias de un narcotraficante marroquí, es responsable de coordinar una red de narcotráfico en aguas españolas. Sus miembros transportan toneladas de cocaína hacia Canarias y la Península, y su detención es complicada porque continúa en Marruecos. La red incluye petaqueros y las collas, que recogen y almacenan la droga, y la falta de oportunidades laborales y la falta de conocimiento de los riesgos son factores que atraen a los jóvenes a esta actividad.

Escorpión , alias de un narcotraficante marroquí, coordina una red de narcotráfico en aguas españolas. Sus miembros transportan toneladas de cocaína hacia Canarias y la Península, y su detención es complicada porque continúa en Marruecos .

La red incluye petaqueros y las collas, que recogen y almacenan la droga. La falta de oportunidades laborales y la falta de conocimiento de los riesgos son factores que atraen a los jóvenes a esta actividad. La cooperación policial con Marruecos es variable, dificultando la ejecución de órdenes internacionales





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