Escocia y Haití se enfrentan en un duelo clave por los octavos en el Mundial 2026

Escocia y Haití se miden en Boston en un partido decisivo para sus aspiraciones en el Mundial 2026. Los escoceses buscan confirmar su resurgimiento, mientras que los caribeños intentan demostrar que su regreso no es anecdótico.

El partido entre Escocia y Haití , correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 , se disputa en Boston a las 03:00 hora española. Este encuentro puede resultar decisivo para ambos combinados en su aspiración por alcanzar los dieciseisavos de final.

Mientras Brasil y Marruecos son los favoritos para ocupar las dos primeras plazas del grupo, británicos y caribeños saben que un buen estreno puede marcar la diferencia en la pelea por una de las plazas de mejor tercero. Escocia vuelve al Mundial tras una ausencia de varias ediciones, mientras que Haití regresa al gran escenario 52 años después de su única participación, en Alemania 1974.

Los escoceses aterrizan en Norteamérica impulsados por una generación que ha devuelto la ilusión a la afición. El equipo dirigido por Steve Clarke consiguió la clasificación tras una emocionante fase previa y sueña ahora con escribir nuevas páginas de gloria en su historia mundialista. La ampliación del torneo a 48 selecciones abre nuevas posibilidades para un combinado que ha recuperado competitividad en los últimos años.

Con figuras como Andrew Robertson como referente desde el lateral izquierdo y John McGinn en el centro del campo, Escocia ha construido una identidad reconocible basada en la intensidad, la solidaridad defensiva y la capacidad para competir ante rivales de mayor talento individual. Además, el equipo cuenta con argumentos ofensivos para hacer daño.

Lawrence Shankland llega al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera tras una temporada muy productiva de cara al gol, mientras que Steve Clarke mantiene la confianza en un grupo que ya ha demostrado ser capaz de firmar victorias de prestigio. Por su parte, Haití no está dispuesto a asumir el papel de comparsa.

La selección caribeña se presenta como una de las incógnitas más interesantes del torneo y confía en aprovechar la experiencia adquirida durante una clasificación sobresaliente dentro de la Concacaf. Su regreso a la Copa del Mundo supone además una noticia positiva para un país que ha superado difíciles circunstancias. El conjunto dirigido por Sébastien Migné ha construido un equipo equilibrado.

Duckens Nazon continúa siendo una referencia ofensiva, pero gran parte de las expectativas recaen en Wilson Isidor, incorporado recientemente al proyecto y llamado a convertirse en una de las principales amenazas del equipo. Para ambos, el debut representa mucho más que tres puntos. Escocia busca confirmar su crecimiento y acercarse a una clasificación histórica. Haití quiere demostrar que su regreso al Mundial no es una simple anécdota y que puede competir al máximo nivel.

El partido promete emoción yriegos, con两家 equipos dispuestos a mostrar su mejor versión en un encuentro que podría definir gran parte de sus aspiraciones en el torneo. La ciudad de Boston será testigo de un choque cargado de historia, ilusión y sueños por cumplir para dos selecciones que han tenido que esperar mucho tiempo para volver a la élite del fútbol mundial





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