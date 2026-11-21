Una invitación inesperada de un abogado dominicano cambia los planes de Acción de Gracias de un autor que prefiere la cultura porteña, optando por una villa en La Romana.

La planificación de las vacaciones festivas para la celebración del Día de Acción de Gracias sufrió un giro inesperado y definitivo debido a una generosidad extraordinaria ofrecida por un abogado residente en República Dominicana. Lo que comenzó como una rutina anual de viaje hacia Buenos Aires, Argentina, se transformó en una estancia en una mansión de lujo en La Romana, una decisión tomada por la familia después de visualizar las imágenes de la propiedad ofrecida.

La decisión familiar en La Romana

La esposa del narrador, tras ver fotografías de la villa, ordenó cancelar inmediatamente los planes de viajar a Argentina. La hija adolescente, motivada por la promesa de visitar playas hermosas conocidas por sus amistades, respaldó unánimemente este cambio de destino. A pesar de las resistencias del padre, quien valoraba la vida cultural urbana de Buenos Aires, la decisión final se tomó por votación familiar, donde la pareja venció su preferencia personal.

Also read Parece magia, pero es tecnología romana: la copa de hace 1.600 años que cambia de color gracias a nanopartículas

El origen de la invitación en Santo Domingo

El evento catalizador ocurrió durante una reciente visita a Santo Domingo, donde el autor asistió a la Feria del Libro. Un abogado dominicano, quien también es lector de sus novelas, preguntó dónde pasaría las fiestas. Al escuchar la respuesta sobre Buenos Aires, el abogado insistió en que viajar tan lejos resultaba agotador. Para evitar ese esfuerzo físico, le propuso usar su propia villa en La Romana como alojamiento alternativo durante la temporada.

Contraste entre Buenos Aires y La Romana

Mientras que los planes originales incluían disfrutar de la primavera argentina con museos, librerías y cafés, La Romana ofrecía un entorno totalmente diferente. El narrador, quien se describe a sí mismo como alguien que detesta exponerse al sol, prefería la arquitectura y el arte porteños. Sin embargo, la hija justificó su elección deseando escapar del estricto régimen académico de su escuela, buscando descanso en lugar de cultura urbana.

Advertisement

Logística y aceptación de la generosidad

Para gestionar el cambio sin ofender al anfitrión, se negoció inicialmente vivir en la villa con visitas diarias a la playa. Sin embargo, la falta de disponibilidad del abogado, quien viajaría a Montreal y Londres, hizo inviable esa opción. El anfitrión ofreció servicios de personal doméstico y un carrito de golf, negándose rotundamente a cobrar por la estancia. Esta generosidad superó cualquier expectativa de pago, consolidando la invitación como un regalo completo.

Consecuencias inmediatas del cambio

Animado por su familia y considerando la duración del viaje aéreo, el autor adquirió los boletos para volar directamente a La Romana. La logística de Buenos Aires, que implicaba nueve horas de vuelo desde Santiago, fue descartada en favor de la cercanía y el confort absoluto. La celebración del día festivo ahora se centrará en la libertad de movimiento que ofrece la villa, en lugar de la rutina culinaria tradicional del pavo.