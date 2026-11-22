Análisis detallado de la asignación de escaños para las elecciones del 29 de noviembre. Cambios clave en Madrid y Cádiz y explicación del sistema D'Hondt.

El próximo domingo 29 de noviembre tendrá lugar la cita electoral que definirá la composición del nuevo Congreso de los Diputados y del Senado para la próxima legislatura legislativa. Esta elección general es fundamental para la dinámica política nacional, ya que determinará las mayorías necesarias para formar gobierno y legislar en España.

La distribución de los 350 escaños parlamentarios se rige por la Ley Orgánica 5/1985, que establece que cada provincia funciona como una circunscripción electoral independiente. Esta normativa también reconoce a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como circunscripciones separadas con representación mínima garantizada. El texto legal busca equilibrar la representación territorial con el peso demográfico de cada territorio.

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Cambios en la asignación de escaños

El reparto inicial fija dos escaños mínimos para cada una de las cuarenta y siete provincias peninsulares y Baleares, más uno para cada ciudad autónoma. Este piso mínimo garantiza una base de representación aunque la población sea reducida. Con esta base fija, la ley asigna 102 escaños de manera automática en todo el territorio nacional.

Los restantes 248 escaños se distribuyen proporcionalmente según la población residente en cada zona. El anexo del Real Decreto 806/2026 detalla esta asignación final con precisión matemática para evitar desajustes. Este decreto es la herramienta administrativa que asegura la equidad en el conteo final de los representantes electos.

Existen dos variaciones importantes respecto a la elección celebrada en el año 2023 que marcan la tendencia actual. Madrid incrementa su representación pasando de treinta y siete a treinta y ocho diputados en el hemiciclo. Esta ganancia refleja el crecimiento sostenido de la población capitalina en los últimos lustros.

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Por el contrario, la provincia de Cádiz experimenta una pérdida de un asiento, reduciéndose de nueve a ocho escaños. Este ajuste demográfico muestra cómo la dinámica poblacional afecta directamente a la fuerza política de las regiones. Los ciudadanos de estas zonas votarán con una representación ligeramente diferente a la anterior.

Funcionamiento del método D'Hondt

Para convertir los votos en escaños se utiliza el conocido método D'Hondt, una fórmula matemática que busca la proporcionalidad. Este sistema divide el total de votos de cada candidatura por uno, dos, tres y sucesivamente hasta completar los cargos disponibles. El resultado son series de coeficientes decrecientes para cada lista política en la provincia.

El primer filtro para acceder a esta distribución es superar el umbral del tres por ciento de los votos válidos en la circunscripción. Las formaciones que no alcancen este porcentaje quedan excluidas del reparto de representantes. Esta barrera evita la fragmentación excesiva y busca estabilidad en el parlamento.

Los escaños se adjudican asignando los coeficientes más altos de la tabla final de cada provincia. Los candidatos que encabecen las listas con mejores posiciones en estos números resultantes obtienen la acta de diputación. Es un proceso técnico que prioriza la eficiencia en la asignación de mandatos públicos.

Estructura del Senado y competencia

La cámara alta se compone de doscientos sesenta y nueve senadores con una doble vía de elección. Doscientos nueve se eligen mediante sufragio universal directo por parte de la ciudadanía en las papeletas. Esta base garantiza la conexión directa entre los senadores y los votantes locales.

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Los otros sesenta senadores restantes son designados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Cada región elige uno automáticamente y adiciona otro más por cada millón de habitantes que registre su censo. Este mecanismo refuerza el carácter federal y autonómico del Estado español.

En las circunscripciones insulares, el número de senadores varía según la importancia demográfica de las islas. Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen tres senadores cada una por su densidad poblacional. Las islas menores reciben un único representante para asegurar su voz en la legislatura alta.

Escenario político y movilización

Los principales partidos políticos han intensificado sus campañas para garantizar la movilización ciudadana antes del 29N. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular instan a la participación masiva para legitimar su mandato. Ambas formaciones consideran que la abstención puede decidir el equilibrio de fuerzas.

Vox ha cuestionado abiertamente la estrategia del voto útil, argumentando a favor de la libertad de expresión electoral. Frente Amplio, por su parte, critica las tácticas tradicionales de Sánchez y busca destacar su propuesta diferenciada. Este debate sobre la eficacia del voto divide el espectro político en múltiples frentes.

Diana Morant ha sido requerida por el PP para disculparse por sus declaraciones sobre una supuesta interacción física con Feijóo. Por su parte, Ada Colau acusa al presidente de resignarse ante la posibilidad de un gobierno de PP y Vox. Estos roces personales y políticos enmarcan la intensidad de la campaña final.

Pedro Sánchez ha pedido una participación superior al setenta y cinco por ciento para alcanzar los ciento setenta y seis escaños. Este objetivo numérico es clave para frenar lo que él denomina involución política en el país. La batalla por los números define la viabilidad de los proyectos de gobierno de todas las formaciones.