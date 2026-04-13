Escalada de tensiones: Israel y España en una crisis diplomática tras la quema de un muñeco de Netanyahu

La quema de un muñeco que representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Málaga ha desatado una crisis diplomática entre Israel y España. Israel ha acusado a España de 'librar una guerra diplomática' y ha ordenado la expulsión de representantes españoles. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado las acusaciones de 'absurdas y calumniosas'.

Las protestas que se sucedieron este domingo coinciden con una marcada escalada de tensiones diplomáticas entre Israel y España , un conflicto que ha ido en aumento tras el incidente de la quema de un muñeco que representaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , durante las festividades de El Burgo, en la provincia de Málaga. Este acto, que ha generado una fuerte reacción en el gobierno israelí, ha provocado que Israel convocara a la encargada de negocios española para expresar su descontento y transmitir una reprimenda formal. La situación se ha tornado particularmente tensa, con acusaciones cruzadas y decisiones que complican aún más el panorama de las relaciones bilaterales .

El gobierno de Israel, liderado por Netanyahu, ha expresado su firme postura frente a lo que considera una postura hostil por parte de España, lo que ha llevado a tomar medidas concretas y contundentes en respuesta a las acciones percibidas como desfavorables. La situación es muy delicada. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no dudó en acusar a España de 'librar una guerra diplomática' contra su país, intensificando así las acusaciones y elevando el tono del conflicto.

En una clara muestra de su postura, Netanyahu ordenó la expulsión de los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar, encargado de la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza. Esta decisión, tomada como respuesta directa a las acciones del gobierno español, refleja la creciente desconfianza y el deterioro de las relaciones entre ambos países. Netanyahu fue categórico al afirmar que aquellos que ataquen al Estado de Israel, en lugar de a los regímenes considerados terroristas, no serán considerados socios en el futuro de la región.

El líder israelí dejó claro que no tolerará la hipocresía ni la hostilidad y que tomará medidas inmediatas contra cualquier país que emprenda acciones diplomáticas que considere hostiles. Adicionalmente, Netanyahu acusó a España de difamar a los soldados del Ejército israelí, intensificando las acusaciones y señalando las críticas del gobierno español a los conflictos en los que Israel ha estado involucrado. El gobierno israelí ha reiterado su posición y ha indicado que no permanecerá impasible ante lo que percibe como ataques dirigidos contra su país, lo que sugiere que podrían tomarse nuevas medidas en el futuro.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respondió a las acusaciones israelíes, calificándolas de 'absurdas y calumniosas'. Albares, en una entrevista televisiva, defendió la postura del gobierno español y expresó su desacuerdo con las declaraciones del gobierno israelí, destacando la importancia de mantener una postura crítica y objetiva ante los acontecimientos internacionales. Además, el ministro Albares acusó a Israel de 'intentar malograr' la negociación entre Estados Unidos e Irán, incluso antes de que las conversaciones se iniciaran, acusación que resalta las diferencias en las perspectivas políticas y la creciente desconfianza entre ambos países.

La quema del muñeco que representaba a Netanyahu en Málaga se suma a la lista de incidentes que han contribuido al deterioro de las relaciones bilaterales. Este hecho, que ha sido ampliamente difundido, ha generado una fuerte reacción en Israel, que ha calificado el acto como una muestra de hostilidad. Las imágenes del muñeco en llamas han circulado por los medios de comunicación y las redes sociales, alimentando el debate y la controversia.

Este incidente, junto con las declaraciones y acciones de ambos gobiernos, ha profundizado la crisis diplomática, dejando un futuro incierto para las relaciones entre España e Israel. El conflicto continúa escalando, y ambas partes parecen dispuestas a mantener sus posturas y defender sus intereses.





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