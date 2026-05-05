Escalada de tensiones: Irán y Estados Unidos al borde del conflicto

Aumento de la tensión en Oriente Medio tras ataques iraníes a buques y territorio de aliados de Estados Unidos. Donald Trump advierte a Irán con consecuencias devastadoras.

La tensión en Oriente Medio se intensifica con una escalada de hostilidades protagonizada por Irán y sus oponentes. El presidente estadounidense, Donald Trump , ha emitido una severa advertencia, amenazando con consecuencias devastadoras para Irán en caso de ataque a buques estadounidenses.

Esta declaración se produce tras un incidente en la Zona Industrial Petrolera de Fuyaira, en los Emiratos Árabes Unidos, donde un ataque con drones originado en Teherán provocó un incendio de gran magnitud. Los mercados financieros han reaccionado con nerviosismo, evidenciado por el aumento del precio del crudo y la volatilidad en las bolsas.

Irán ha afirmado haber forzado el repliegue de un buque de guerra estadounidense que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz, e incluso se reportó un supuesto ataque con misiles, información que fue desmentida por Washington. A pesar de ello, fuentes militares estadounidenses confirmaron que destructores estadounidenses transitaron por la estratégica vía marítima enfrentando amenazas, las cuales fueron neutralizadas gracias a sistemas de protección y apoyo aéreo.

La escalada ha impactado negativamente en Wall Street, con caídas significativas en los principales índices, lideradas por el Dow Jones. Los Emiratos Árabes Unidos han denunciado ataques directos desde Irán, interceptando 15 misiles y cuatro drones que causaron heridos de gravedad moderada, marcando los primeros ataques iraníes contra el país desde la entrada en vigor del alto el fuego. El gobierno emiratí ha manifestado su determinación de no dejarse intimidar por estas acciones.

La Guardia Revolucionaria Iraní ha sido acusada de lanzar misiles de crucero contra buques de guerra y embarcaciones comerciales estadounidenses, así como de utilizar drones y lanchas rápidas contra buques mercantes, acciones que han sido contrarrestadas por el ejército estadounidense. El presidente Trump ha solicitado a Corea del Sur que se una a la misión de escolta de buques en el estrecho de Ormuz, tras un presunto ataque a un carguero surcoreano, y ha anunciado la destrucción de siete lanchas rápidas iraníes.

El ejército estadounidense ha confirmado la destrucción de seis embarcaciones iraníes y la interceptación de misiles y drones. El bloqueo estadounidense a Irán permanece vigente, superando las expectativas en su efectividad. Trump reiteró su amenaza de borrar a Irán del mapa si ataca a buques estadounidenses





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