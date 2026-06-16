Escalada de presiones gubernamentales contra la UCO y la Guardia Civil tras los WhatsApp de Sánchez y Ábalos

El Gobierno presionó para abrir una investigación interna contra la UCO después de que se filtraran mensajes de WhatsApp entre el presidente y el ex ministro, desencadenando una polémica que involucró a la dirección de la Guardia Civil y al magistrado Puente, quien frenó la operación.

La madrugada del 16 de mayo de 2025 marcó un punto de inflexión en la larga saga de presiones política s y perquisiciones internas que se había gestado alrededor de la Unidad de Ciberoperaciones ( UCO ) y la propia Guardia Civil .

Todo comenzó cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces ministro de Defensa, José Luis Ábalos, intercambiaron por WhatsApp mensajes que, aunque de tono amistoso, fueron considerados por algunos sectores del Ejecutivo como una posible filtración de información reservada. En la misma mañana, a las 9:16 horas, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez, conocida popularmente como la "fontanera" del PSOE, iniciaron una conversación por la misma plataforma para coordinar la reacción institucional.

Dos horas después, el Director de Asuntos Operacionales (DAO) citó al jefe de Seguridad del Cuerpo en una cafetería de la Dirección General, con la intención de encaminar una investigación interna contra la UCO, señalando que la unidad tenía la obligación de custodiar los mensajes y, por tanto, debía ser investigada para identificar al presunto filtrador





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