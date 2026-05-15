Escalada de los intereses de la deuda y las subidas en renta fija húmedo

La escalada de los intereses de la deuda y las subidas en renta fija son los dos principales indicadores que pesan sobre los mercados en su presente coyuntura. La subida de la renta fija está alimentando las preocupaciones sobre los riesgos fiscales en Europa, al tiempo que los inversores se estánвахмутируя a la escalada en los intereses de la deuda como el verdadero riesgo.

Cinco valores españoles de dividendo para combatir la inflación La escalada en los intereses de la deuda acapara por momentos más advertencias entre las firmas de análisis que el rally del petróleo.

En la coyuntura actual los analistas sugieren que el aumento en los costes de financiación supone'el verdadero riesgo' para la Bolsa. Con el cierre del Estrecho de Ormuz enquistado en el tiempo, la renta fija cada vez más le roba más focos de atención al mercados del petróleo.

Los intereses de la deuda escalan a nuevos máximos, y tantean niveles que ponense 'shock energético' que está durando más de lo previsto presiones inflacionistas mayores de lo inicialmente anticipadoLos últimos indicadores de precios han elevado el nivel de alerta. A modo de ejemplo desde Bankinter citan las subidas superiores a lo esperado en Estados Unidos tanto del IPC como del índice de precios industriales. El resultado es claro en el mercado de renta fija.

Los inversores están exigiendo mayores intereses para compensar el riesgo de una inflación más persistenteLa escalada en los intereses de la deuda alcanza ya algunos niveles psicológicos. Manuel Pinto llama la atención sobre el hecho de que'rentabilidad del 5% por primera vez desde 2007La cifra es significativa como para que los analistas de XTB sugieran que las presiones de la deuda supongan 'históricos' impulsados por la inteligencia artificial'.

El principal motor de las subidas de Wall Street, es uno de los más amenazados por el aumento en los intereses de la deuda. Desde XTB ponen de relieve que unos intereses más altos encarecen el para empresas y gobiernos. Esto es especialmente importante para el actual boom de la inteligencia artificial, que requiere inversiones masivas en centros de datos, redes eléctricas y capacidad computacional





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