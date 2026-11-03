Escalada de ataques con drones rusos en el mar Negro: víctimas y riesgos en aguas de la OTAN

Rusia intensifica la guerra naval en el mar Negro con drones que afectan a buques cerca de Rumanía y Bulgaria, poniendo en riesgo el comercio de cereales ucranianos y la seguridad regional.

La escalada de ataques con drones rusos en el mar Negro ha generado una crisis de seguridad sin precedentes, dejando un balance de más muertes entre marineros en las últimas semanas que las ocurridas durante la guerra de Irán. El objetivo estratégico de Moscú es obstaculizar severamente el flujo comercial a través de los puertos ucranianos, nodos vitales que exportan la casi totalidad de los cereales del país europeo. Esta campaña militar naval ha tenido consecuencias directas y preocupantes al extenderse cerca e incluso dentro de las aguas territoriales de dos estados miembros de la OTAN: Rumania y Bulgaria. La intensificación de estos hostigamientos ocurre pocos meses después de que Ucrania comenzara sus propios ataques contra buques que utilizan los puertos rusos en el mar Negro y el adyacente mar de Azov.

Características técnicas y evolución táctica de los drones

Las fuentes marítimas y de seguridad indican que Rusia ha adoptado una estrategia combinada, utilizando tanto drones marítimos como aéreos en múltiples ocasiones para maximizar el daño y la confusión. Una de las novedades más alarmantes de esta ofensiva es el despliegue de drones propulsados por reactores de reciente desarrollo, vehículos que ofrecen mayor velocidad y presentan mayores dificultades para ser interceptados por los sistemas de defensa actuales. Además, se han implementado plataformas capaces de alcanzar objetivos en movimiento, lo que elimina la ventaja de la maniobra evasiva para los buques mercantes. Este avance tecnológico representa un cambio significativo en la naturaleza de la guerra asimétrica en el mar, obligando a las flotas comerciales a reevaluar sus rutas y protocolos de seguridad de manera urgente.

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Balanza de víctimas y incidentes recientes documentados

Según los datos consolidados de los servicios de seguimiento marítimo y los gobiernos de Rumanía y Bulgaria, al menos 30 marineros han muerto o se encuentran desaparecidos como resultado de esta oleada de ataques. El incidente más reciente involucró a tres drones que impactaron un buque portacontenedores la semana pasada mientras se aproximaba a un puerto rumano. La aeronave de vigilancia francesa logró filmar un dron de superficie dirigiéndose hacia el Contship Jet, y vídeos posteriores mostraron cómo el barco se inclinaba peligrosamente antes de hundirse. En el momento del impacto, el buque se encontraba a tan solo 25 kilómetros de la costa búlgara, lo que subraya la proximidad de la amenaza a las fronteras de la Unión Europea.

Antes de este incidente, otros dos buques han sufrido ataques fatales con pérdidas humanas significativas. A principios de octubre, el Alfa Watan, de propiedad turca y con ruta desde Egipto hacia el puerto rumano de Sulina, fue atacado por drones aéreos y navales, resultando en la muerte de nueve tripulantes sirios y uno egipcio. Seis días después, el HS Dignity fue alcanzado frente a la costa búlgara durante la noche, causando la muerte de once miembros de la tripulación, la mayoría sirios. El activista Mohammad Hajjouz detalló que la tripulación del Dignity vio acercarse un buque de superficie no tripulado; al no poder botar completamente los botes salvavidas, saltaron al mar, pero las aguas frías y agitas provocaron que se separaran, complicando las operaciones de rescate.

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Impacto en el comercio de cereales y la navegación civil

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, ha declarado explícitamente que el aumento de los ataques está convirtiendo el mar Negro en una zona de peligro extremo para la navegación civil. Esta afirmación cobra fuerza al analizar los datos gubernamentales sobre las exportaciones: Ucrania exportó 1,09 millones de toneladas de trigo en septiembre, una cifra que representa la mitad de las 2,05 millones de toneladas registradas el año anterior. Ante la imposibilidad de utilizar puertos principales de manera segura, los ucranianos intentaron desviar las exportaciones a puertos más pequeños en el río Danubio, que limita con Rumanía. Sin embargo, los drones rusos han seguido estas rutas de escape, demostrando una capacidad de persecución y vigilancia que invalida parcialmente los intentos de diversificación logística ucraniana.

El 15 de octubre, la violencia marítima se extendió aún más cuando cuatro buques mercantes adicionales fueron atacados, incluyendo zonas económicas exclusivas y territoriales rumanas, lo que resultó en ocho fallecidos. Entre los afectados se encontraban dos buques cisterna de productos químicos, el Wine Trader y el Yara J, que se incendiaron tras ser alcanzados cerca del canal de Sulina. El Wine Trader, según su operador, fue golpeado por tres drones, provocando la muerte de seis ciudadanos benineses y un ciudadano ruso. Estos incidentes confirman que la amenaza no se limita a objetivos específicos, sino que abarca una amplia gama de buques mercantes de nacionalidades diversas, creando un clima de incertidumbre global sobre la seguridad de las rutas marítimas.

Posiciones diplomáticas y realidad económica de los marineros

La respuesta diplomática ha sido firme por parte de los afectados, con la ministra de Asuntos Exteriores de Rumanía, Oana-Silvia Toiu, denunciando las violaciones a la soberanía y seguridad en sus aguas. No obstante, a pesar del creciente peligro inherente, algunas empresas navieras continúan operando en el mar Negro, impulsadas por factores económicos difíciles de ignorar. Mohammad Hajjouz señaló que las dificultades económicas obligan a los marineros a aceptar trabajos en zonas peligrosas, a veces tentados por ofertas de paga extra que alivian sus precarias condiciones financieras. Otros se ven forzados a trabajar en estas áreas debido a la escasez crónica de oportunidades laborales en sus países de origen, lo que expone una vulnerabilidad humana significativa detrás de la geopolítica del conflicto.

El hundimiento de buques como el Chelsea 3, fotografiado durante una operación de rescate tras ser alcanzado, y el caso del Contship Jet, ilustran la brutalidad de esta nueva fase de la guerra naval. La proximidad de estos ataques a ciudades portuarias como Varna, donde los marineros rescatados llegaron el 13 de octubre, y la frecuencia de los incidentes desde octubre, demuestra que la seguridad marítima en la región ha colapsado. La combinación de drones avanzados, la falta de protección efectiva contra blancos móviles y la vulnerabilidad económica de la tripulación crea un escenario de riesgo sistémico que requiere una respuesta coordinada internacional para garantizar la protección de la navegación civil y la estabilidad de los suministros globales.