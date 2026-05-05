Escándalos y Descenso de Popularidad Amenazan al Gobierno de Milei

La administración de Javier Milei enfrenta una creciente crisis debido a investigaciones de corrupción contra altos funcionarios, una caída en la aprobación popular y tensiones internas.

En un balcón con vista a la Cámara de Diputados de Argentina , el presidente Javier Milei observó mientras su jefe de gabinete, Manuel Adorni , comparecía ante el parlamento.

Adorni declaró con firmeza: 'No he cometido ningún delito y lo voy a demostrar ante los tribunales', en respuesta a la investigación iniciada el mes pasado sobre su posible enriquecimiento ilícito. Durante cinco horas, los diputados sometieron a Adorni a un intenso interrogatorio sobre el tema.

Esta reunión, que en principio era un informe de gestión rutinario al que rara vez asiste el presidente argentino, se transformó en un evento político de gran dramatismo, exacerbado por dos meses de escándalos y desafíos económicos que han golpeado fuertemente al gobierno reformista de derecha. Las encuestas revelan una disminución en el índice de aprobación de Milei, pasando de cerca del 45% en febrero a aproximadamente el 35% en el presente mes.

La confianza en su administración también ha sufrido un descenso del 12% en abril, marcando su cuarta caída mensual consecutiva, según datos de la Universidad Torcuato di Tella, un índice seguido de cerca por los analistas políticos. Federico Freire, de 36 años y propietario de una tienda en el centro de Buenos Aires, expresó su decepción: 'Cuando Milei asumió la presidencia lo celebré como si hubiéramos ganado el Mundial, pero ahora estoy bastante decepcionado'.

Los partidos de oposición, tradicionalmente impopulares debido a su gestión económica pasada y desorientados por la inesperada victoria de Milei en 2023, están comenzando a reorganizarse y a buscar nuevos candidatos para desafiarlo en las elecciones de 2027. Según Sergio Berensztein, consultor político en Buenos Aires, lo que parecía una campaña de reelección segura 'empieza a verse un poco más abierta', debido a que 'algunas de las promesas económicas del gobierno no se están cumpliendo y está cometiendo muchos errores'.

El factor económico es primordial. La inicial satisfacción de los argentinos por el control de la inflación de tres dígitos logrado por Milei se ha transformado en frustración, ya que la actividad económica ha experimentado un fuerte declive en el comercio minorista, la industria manufacturera y los sectores clave. Los salarios reales están disminuyendo y el desempleo alcanzó el 7,5% en el último trimestre de 2025, la cifra más alta desde 2020.

A pesar de los esfuerzos, la tasa de inflación anual se mantuvo en el 32,6% en marzo. En este contexto, los numerosos escándalos relacionados con la riqueza de altos funcionarios públicos han generado una gran controversia. El más grave es la investigación sobre los gastos de Adorni, que parecen incompatibles con sus ingresos y ahorros declarados. La fiscalía federal está examinando las recientes adquisiciones de propiedades por parte de su familia, incluyendo una realizada con un préstamo de los propietarios.

También se investiga su costoso viaje, revelado por un video de su familia abordando un jet privado con destino a un balneario uruguayo. Adorni ha declarado que los opositores han 'sacado conclusiones erróneas'. Un alto funcionario del Ministerio de Economía también se vio envuelto en la polémica, renunciando tras admitir haber ocultado propiedades en Estados Unidos a las autoridades fiscales argentinas.

Además, han surgido nuevas acusaciones sobre la posible participación de Milei en un fraude con criptomonedas en 2024, lo que el presidente ha negado rotundamente. Estos escándalos, aunque no son los más escandalosos en la historia argentina –recordando el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a arresto domiciliario por corrupción–, han indignado a los votantes, especialmente después de que Milei prometiera erradicar la corrupción endémica durante su campaña.

A medida que las críticas en los medios aumentan y Milei defiende a Adorni, el presidente ha intensificado su conflicto con la prensa argentina. Este mes, prohibió el acceso de todos los medios al palacio presidencial durante una semana, alegando una investigación por filmación no autorizada. En sus publicaciones en la red social X, Milei suele utilizar el lema 'No odiamos lo suficiente a los periodistas'.

A los problemas de Milei se suma una creciente disputa interna entre su hermana y jefa de gabinete, Karina Milei, y su principal asesor político, Santiago Caputo. Organizadores leales a Karina Milei han demandado a influencers libertarios cercanos a Caputo por presunto abuso en redes sociales





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