Escándalo por supuestos encuentros entre la fontanera del PSOE y la directora de la Guardia Civil para influir en causas judiciales

La investigación de la UCO revela múltiples reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, directora de la Guardia Civil, tras su nombramiento, contradiciendo la versión de un contacto 'puntual'. El caso involucra al Gobierno y alimenta las acusaciones de politización de la justicia.

La relación entre Leire Díez y Mercedes González , directora de la Guardia Civil , ha generado una intensa controversia política y mediática en España. Este escándalo se enmarca en una supuesta trama destinada a desestabilizar causas judiciales que resultan contrarias a los intereses del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ).

Tanto Leire Díez, figura próxima al partido y conocida como 'la fontanera', como Mercedes González, máxima responsable del Instituto Armado, reconocen haber mantenido encuentros, aunque difieren radicalmente en la naturaleza, frecuencia e intención de los mismos. Mientras Leire Díez presumía de una relación de confianza y acceso directo a la Directora General, fuentes de la Guardia Civil y el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) apuntan a contactos puntuales y a un intento por influir en las actuaciones del cuerpo.

La investigación de la UCO ha identificado al menos tres reuniones presenciales que tuvieron lugar después del nombramiento de Mercedes González como Directora General, todas ellas en las inmediaciones de la sede central de la Guardia Civil en Madrid. La primera de ellas, según la geolocalización del teléfono de Leire Díez, la situó a menos de 300 metros del edificio institucional, en una cafetería cercana, el 12 de diciembre de 2024.

Una segunda reunión se habría producido el 20 de diciembre del mismo año, supuestamente en el mismo lugar. La prueba de este segundo encuentro sería un correo electrónico enviado por Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a Leire Díez, con el asunto 'He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julia Romea'. La existencia de esa multa de aparcamiento, que coincide con la fecha y la zona, se presenta como un indicio corroborador.

Un tercer encuentro habría ocurrido el 2 de abril de 2025, y, según el informe, habría sido reconocido por la propia Leire Díez a un tercero. Estas evidencias contradicen frontalmente la declaración de Leire Díez de noviembre de 2025, en la que negó conocer a Mercedes González cuando esta ya ejercía como Directora General, afirmando que su contacto había sido 'puntual' durante la etapa de González como Delegada del Gobierno en Madrid.

La investigación va más allá y señala que Leire Díez contaba con el contacto de Mercedes González desde al menos 2022, mucho antes de su ascenso a la jefatura de la Guardia Civil, lo que sugeriría una relación preexistente y una planificación paraacceder a una posición de influencia. El modus operandi atribuido a Leire Díez incluiría, según los agentes, el uso de mensajes temporales en aplicaciones de mensajería, que se autodestruyen tras 24 horas, por parte de Mercedes González, lo que sería un indicio de la voluntad de ocultar las comunicaciones.

El escándalo ha forzado al Gobierno y, en particular, al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a pronunciarse. El Ministro ha insistido públicamente en su 'plena confianza' en la Directora de la Guardia Civil, intentando frenar las especulaciones sobre una posible dimisión o cese.

Sin embargo, la oposición política ha exigido explicaciones claras y ha preguntado por el alcance real de la influencia de Leire Díez dentro del cuartel general de la Guardia Civil. La situación ha puesto en el centro del debate la supuesta politización del cuerpo y los intentos de interferir en causas judiciales sensibles para el partido gobernante. La versión de la UCO difiere de la oficial en casi todos los extremos, pero ambas coinciden en la认证 de los encuentros.

Queda por determinar, no obstante, si dichos encuentros tuvieron por objeto instruir o influir en las actuaciones de la Guardia Civil en asuntos judiciales específicos. El capítulo de las supuestas reuniones se completa con testimonios que sugieren que Leire Díez habría llegado a decir a un capitán de la Guardia Civil, Juan Yepes, en una conversación grabada: 'Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil', presumiendo de su canal de acceso.

Este caso, que recuerda a otros episodios de presunta cacería judicial o 'lawfare', pone sobre la mesa preguntas sobre los límites de la relación entre el poder político y las fuerzas de seguridad, y sobre laounidad de acción de la justicia en España. Por ahora, la Justicia deberá esclarecer si hubo o no tráfico de influencias o coacciones, mientras la opinion pública sigue con atención el desarrollo de unos hechos que han dañado la imagen institucional de uno de los cuerpos más valorados del país





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