Escándalo Nvidia: Riesgos legales y de mercado para las acciones de Jensen Huang

El cofundador de Nvidia enfrenta presión para vender acciones tras escándalo. Analistas advierten sobre volatilidad y restricciones legales que impactan al mayor accionista individual.

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, enfrenta una situación crítica que podría disparar la venta masiva de sus acciones, generando inquietud en los mercados financieros globales. Tras 33 años liderando la empresa, su posible desahucio accionario conlleva riesgos legales y de mercado significativos. Desde el registro público de 1999, Huang ha vendido acciones valoradas en aproximadamente 3.000 millones de dólares. Conservar sus participaciones lo ha convertido en el mayor accionista individual con cerca de 812 millones de títulos. El valor de estas acciones alcanzó los 135.000 millones de dólares al cierre del jueves.

Historial de ventas y estructura accionaria

El patrón histórico de ventas de Jensen Huang en los últimos años ha sido considerado modesto por los analistas del sector. Sus ventas anuales rara vez superaron los cientos de millones de dólares. Sin embargo, las ventas programadas aumentaron a 713 millones en 2024. Este volumen creció a 1.000 millones de dólares en 2025 siguiendo planes preestablecidos. Esta escalada coincidió con la expansión del valor de mercado de Nvidia. La compañía superó los 3 billones de dólares y posteriormente los 5 billones de dólares. Huang posee las acciones de forma directa. También mantiene participaciones a través de fideicomisos familiares y sociedades holding. La fundación benéfica de Huang atesora cerca de 59 millones de acciones. El valor de esta cartera supera los 9.000 millones de dólares a los precios actuales.

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Escándalo personal y posición de los stakeholders

Las revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales con una ejecutiva china de un destacado cliente han desatado especulaciones. Esta situación agrava lo que los analistas de William Blair describieron esta semana. Identificaron este caso como un factor de presión sobre las acciones de Nvidia a corto plazo. La pareja se conoció mientras estudiaban en la Universidad Estatal de Oregón a principios de la década de 1980. Contrajeron matrimonio varios años antes de la fundación de Nvidia. Llevan casados más de 40 años. Lori Huang controla entidades junto con su esposo donde están depositadas la gran mayoría de las acciones del ex consejero delegado. Huang no ha solicitado préstamos utilizando sus acciones como garantía. Nvidia prohíbe explícitamente a sus ejecutivos pignorar títulos bursátiles para obtener financiación.

Restricciones legales y venta de información privilegiada

Las revelaciones de la próxima semana, programadas para el martes, podrían allanar el camino para que el ex consejero delegado comience a vender. Esta operación depende de que no posea ninguna otra información privilegiada. La información privilegiada que posee Huang le impediría vender sus acciones hasta que se hiciera público cualquier detalle. Este detalle podría provocar una caída en el precio de los títulos. Fried afirma que Huang podrá empezar a vender en cuanto se divulgue cualquier información negativa relevante. Esta información no sería de conocimiento público a la que tuviese acceso durante su etapa como CEO. Según Fried, no hay problema en que venda si conoce información positiva no divulgada. Esto se debe a que no puede beneficiarse de ella mediante la venta.

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Impacto en el mercado y comparativas históricas

El impacto en el mercado podría ser severo si se decide vender la totalidad de la cartera. A finales de enero, Huang tenía pendientes de consolidar retribuciones en acciones por más de 350 millones de dólares. El mayor paquete de estas acciones valía 142 millones de dólares. Este paquete se consolidó en marzo. Huang ha seguido recibiendo más acciones a lo largo del año. Aún tenía pendientes de consolidación acciones por más de 100 millones de dólares. Es posible que deje de tener derecho a percibir estas acciones u otras retribuciones adicionales ligadas a resultados. Los 812 millones de acciones equivalen aproximadamente a seis días del volumen total de negociación de Nvidia. Una venta de 135.000 millones de dólares llevaría mucho más tiempo. El proceso requiere mucha más liquidez que las ventas habituales.

Lecciones de fundadores que vendieron rápidamente

En el pasado, otros fundadores que abandonaron sus empresas en malos términos se deshicieron rápidamente de sus participaciones. Steve Jobs vendió todas sus acciones de Apple, salvo una, pocos meses después de ser obligado a dejar la compañía en 1985. Travis Kalanick, cofundador de Uber, vendió la totalidad de su participación de más de 2.500 millones de dólares. Lo hizo en los dos meses siguientes a que se levantaran las restricciones de venta tras la salida a Bolsa en 2019. Otro caso relevante ocurrió en marzo de 2018. El fundador vendió casi toda su participación valorada en 2.100 millones de dólares mediante venta privada. Los analistas de Wall Street vieron con buenos ojos la operación. Consideraron que eliminaba un lastre y permitía a la empresa pasar página. Si Huang decide vender, el proceso será complejo. En el pasado, el propio Huang ha descrito la venta masiva como un error.