El secretario del Tesoro Scott Bessent investiga si Nvidia permitió que China accediera a tecnología restringida. La renuncia de Jensen Huang por su vínculo con una posible agente de inteligencia china amplía la crisis.

La renuncia de Jensen Huang como ex CEO de Nvidia tras admitir relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer descrita por funcionarios estadounidenses como posible activo de inteligencia china, ha captado la atención pública. Sin embargo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ha señalado que el verdadero escándalo radica en si la empresa ayudó a China a acceder a tecnología que Washington pretendía restringir. Esta revelación trasciende los asuntos personales del ejecutivo para cuestionar si los intereses corporativos se impusieron a la seguridad nacional, beneficiando a Beijing en la carrera de la inteligencia artificial. La cuestión central ahora es determinar qué sabían los altos cargos sobre los desvíos de chips avanzados y por qué los reguladores no actuaron con la celeridad debida.

El mecanismo de las restricciones y el H200

Nvidia diseña procesadores esenciales para impulsar centros de datos y desarrollar sistemas sofisticados de inteligencia artificial. Los mejores chips permiten que empresas, investigadores y países operen estas tecnologías con mayor eficiencia y capacidad. Ante el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de armas, la planificación militar y sistemas autónomos como enjambres de drones, el Gobierno de Biden estableció restricciones significativas a la exportación en 2022. Estas normas buscaban limitar las capacidades militares de Beijing, priorizando los intereses de seguridad nacional de EE.UU. sobre las ganancias corporativas de fabricantes como Nvidia.

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Washington no prohibió la venta de todos los chips de Nvidia a China, sino que estableció umbrales técnicos que exigían autorización gubernamental para exportaciones que superaran ciertas capacidades. Nvidia respondió creando productos modificados diseñados para mantenerse por debajo de esos límites. Posteriormente, el presidente Donald Trump abrió una vía legal en diciembre de 2025 para que clientes chinos autorizados recibieran el chip avanzado H200. El Departamento de Comercio formalizó este cambio en enero, sustituyendo la presunción general de denegación por evaluaciones de solicitudes individuales caso por caso.

Dudas sobre la conocimiento de Huang y la gestión

Las entrevistas de Scott Bessent han planteado interrogantes críticos sobre la responsabilidad de los líderes empresariales y gubernamentales. La primera pregunta se centra en qué sabían Huang y otros ejecutivos de Nvidia sobre los presuntos desvíos de chips avanzados a China o sobre el acceso remoto para entidades sancionadas. La segunda pregunta dirige la atención hacia el secretario de Comercio, Howard Lutnick, cuestionando qué sabía su departamento y por qué demoró la adopción de medidas. La tercera pregunta busca entender qué conocía el presidente Donald Trump y qué órdenes específicas dio a su equipo durante este periodo.

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El núcleo de la controversia involucra a Megaspeed, una empresa con sede en Singapur sospechosa de facilitar la llegada de chips avanzados de Nvidia a China eludiendo las restricciones estadounidenses. Se ha identificado que la ejecutiva de Megaspeed era la mujer con la que Jensen Huang mantuvo una relación. Esta conexión personal podría haber influido en las decisiones de negocio que permitieron eludir las normas de seguridad. Las salvaguardas incluían verificar a los compradores, someter los envíos a pruebas independientes y proteger el suministro para clientes estadounidenses, lo que hace aún más grave cualquier violación.

Impacto en la carrera tecnológica mundial

Las respuestas a estas preguntas son fundamentales más allá del caso Nvidia, ya que tocan la ventaja de EE.UU. en una carrera tecnológica que determinará el futuro del poder mundial. Aunque el H200 no era la tecnología más nueva de Nvidia, su venta representó un avance significativo respecto a los productos modificados ofrecidos anteriormente a Beijing. Los chips Blackwell, más avanzados, siguieron sujetos a restricciones estrictas. La autorización para vender H200 a un cliente aprobado no permitía enviarlos a través de intermediarios para eludir las normas, un punto clave en la investigación actual.

Este escándalo expone las vulnerabilidades en la cadena de suministro de semiconductores y la eficacia de las sanciones estadounidenses. Si se confirma que los intereses corporativos prevalecieron sobre la seguridad nacional, las implicaciones para la política exterior y tecnológica de EE.UU. serían profundas. La transparencia en las investigaciones de Bessent, Lutnick y la administración Trump será crucial para restaurar la confianza en la protección de la infraestructura crítica. El resultado de estas interrogantes definirá el rumbo de la regulación tecnológica en los próximos años.