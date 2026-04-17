Escándalo en Reino Unido: El Primer Ministro Bajo Fuego por el Caso Epstein y Nombramiento Diplomático

La credibilidad del primer ministro británico, Keir Starmer, se ve seriamente cuestionada por el escándalo del exembajador Peter Mandelson. Revelaciones sobre la aprobación de su acreditación de seguridad a pesar de las advertencias y sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein han desencadenado una crisis política, con la oposición exigiendo la dimisión de Starmer y la publicación de documentos comprometedores.

La sombra del exembajador Peter Mandelson y sus presuntos vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein se cierne con creciente intensidad sobre el primer ministro del Reino Unido , Keir Starmer . La controversia se ha agudizado tras revelarse que Mandelson no superó la verificación de seguridad necesaria para asumir su cargo como embajador en Estados Unidos, una decisión que fue tomada en contra del consejo explícito del Servicio de Verificación de Seguridad del Reino Unido .

Según declaraciones de un portavoz gubernamental, ni el primer ministro ni ningún miembro de su gabinete estaban al tanto de que a Mandelson se le hubiera concedido la acreditación de seguridad de más alto nivel, a pesar de las advertencias de los organismos competentes. La decisión de otorgar dicha acreditación recayó sobre funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una maniobra que ha levantado serias sospechas sobre la transparencia y el rigor de los procesos internos del gobierno. Esta revelación ha intensificado la presión sobre el gobierno, ya que Peter Mandelson se encuentra actualmente bajo investigación por supuestas filtraciones de documentos oficiales al delincuente sexual Jeffrey Epstein. El diplomático fue relevado de su puesto en septiembre, una vez que salieron a la luz detalles sobre su conexión con Epstein, desencadenando un escándalo que ha resultado en la dimisión de varios altos cargos y ha avivado las peticiones de renuncia al primer ministro Starmer. Específicamente, Anas Sarwar, líder del Partido Laborista Escocés, ha expresado su temor por las posibles repercusiones en las elecciones autonómicas del 7 de mayo en Escocia, instando a Starmer a dimitir. La policía británica ya interrogó y liberó bajo fianza al exministro Peter Mandelson en relación con el caso Epstein, un indicio de la seriedad de las acusaciones. El primer ministro Starmer ha ofrecido disculpas por el nombramiento de Mandelson, si bien ha defendido sus propias acciones, calificando al exembajador de haber incurrido en una serie de engaños respecto a sus vínculos con Epstein. Starmer ha prometido además la publicación de documentos que arrojarán luz sobre el proceso de designación de Mandelson. Ha asegurado haber iniciado un proceso para esclarecer los hechos relativos a la verificación de seguridad, y que el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando con urgencia para cumplir con dicho proceso. Una investigación periodística del diario británico 'The Guardian' ha desvelado que Mandelson, quien ocupó un puesto relevante en el gobierno de Gordon Brown, vio anulada la decisión inicial del Foreign Office de no otorgarle la acreditación de seguridad, permitiendo así su acceso al cargo en Washington tras ser nombrado por Starmer. El gobierno se ha comprometido a reformar el sistema de verificación y a subsanar las debilidades detectadas. El reportaje también sugería que los funcionarios habían considerado la posibilidad de no publicar los documentos que evidenciaban la falta de autorización de seguridad para Mandelson. Downing Street ha señalado que la investigación sobre el proceso de verificación fue liderada por el Foreign Office, y que la decisión final de conceder la autorización de seguridad a Mandelson fue responsabilidad de los funcionarios de este ministerio. Ante esta situación, Starmer habría ordenado con carácter de urgencia a los funcionarios que aclararan los motivos de la concesión de la habilitación de seguridad a Mandelson para poder trasladar la información a la Cámara de los Comunes, según añadió el Foreign Office. El Gobierno británico ha reafirmado su compromiso de cumplir con una moción parlamentaria que exige la divulgación integral y lo más pronto posible de todos los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson, incluyendo aquellos pertinentes a la investigación de seguridad gestionada por el Foreign Office. Peter Mandelson no ha realizado comentarios públicos sobre las acusaciones de filtración, y su representante legal tampoco ha respondido a las solicitudes de declaración. Mandelson, de 72 años, fue destituido de su prestigioso cargo diplomático en septiembre, tras conocerse los detalles de su relación con Epstein, quien falleció en prisión en 2019 mientras aguardaba juicio por cargos de tráfico sexual. El vínculo entre Mandelson y Epstein se encuentra en el epicentro de un escándalo político que ha provocado ya la renuncia de dos altos cargos gubernamentales. Estas nuevas revelaciones han intensificado la presión sobre Starmer, cuya popularidad se ve mermada a las puertas de las elecciones locales, mientras las voces opositoras exigen su dimisión. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha acusado al primer ministro de haber engañado al Parlamento, al afirmar que el proceso se llevó a cabo correctamente, al declarar erróneamente que Mandelson había superado la investigación previa y al no facilitar los documentos requeridos. Badenoch ha declarado que, a menos que Starmer pueda demostrar que estas tres afirmaciones son falsas, la situación se vuelve insostenible. Otras formaciones políticas, como los Liberal Demócratas, Los Verdes y el partido populista de derechas Reform UK, también han sumado sus voces a la demanda de dimisión de Starmer





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