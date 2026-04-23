Escándalo en el Fútbol Italiano: Jugadores de la Serie A Implicados en Fiestas con Prostitutas

Una investigación en Italia ha revelado una red de explotación sexual que involucra a futbolistas de la Serie A y una agencia de eventos. Se acusa a la agencia de favorecer y explotar la prostitución, así como de blanqueo de capitales. Cuatro personas han sido arrestadas y se investigan los flujos de dinero y las conexiones entre los futbolistas, la agencia y las jóvenes involucradas.

El escándalo que sacude al fútbol italiano continúa revelando detalles impactantes. Las primeras declaraciones de testigos en Italia han comenzado a arrojarse luz sobre una red de explotación sexual que involucra a futbolistas de la Serie A y una agencia de eventos llamada Ma.

De. Las investigaciones se centran en las jóvenes que frecuentaban a estos deportistas, quienes utilizaban los servicios de la agencia para organizar fiestas en los locales más exclusivos de la vida nocturna milanesa. Estas veladas, a menudo, culminaban en encuentros íntimos con 'escorts' cuyo precio podía alcanzar los mil euros por noche. Cuatro personas han sido colocadas bajo arresto domiciliario, incluyendo a Deborah Ronchi, propietaria de Ma.

De. , y a su pareja, Emanuele Buttini, acusados de promover una organización criminal dedicada al favorecimiento y la explotación de la prostitución, así como al blanqueo de capitales. La investigación busca ahora rastrear el flujo de más de 1,2 millones de euros que han entrado en la sociedad en menos de dos años, con sede en Cinisello Balsamo.

Se ha confirmado que al menos 200.000 euros fueron pagados por futbolistas de equipos como Inter, Milan, Juventus, Torino, Sassuolo y Verona, incluso de categorías inferiores, a través de transferencias bancarias por los servicios 'todo incluido' ofrecidos por Ma. De. Estos pagos se realizaban frecuentemente después de partidos disputados en el Giuseppe Meazza, el estadio compartido por Milan e Inter.

Aunque ninguno de los futbolistas está actualmente bajo investigación, los nombres de aproximadamente 70 jugadores han sido identificados en los expedientes y se están utilizando como palabras clave para analizar los teléfonos móviles incautados a los sospechosos. El objetivo es verificar la conexión entre la organización, los deportistas y las jóvenes involucradas, que son menos de una decena, de nacionalidades italiana y extranjera, con edades comprendidas entre los 19 y los 21 años.

Hasta el momento, se han identificado contactos directos entre las 'escorts' y un grupo reducido de cuatro o cinco futbolistas que pagaron por encuentros sexuales, quienes también serán interrogados como testigos. La investigación se extiende a la posible participación de los dueños de los 26 locales donde se realizaban las fiestas. La Guardia di Finanza ha comenzado a rastrear el origen y destino de los fondos que ingresaban a Ma. De.

, incluyendo los 200.000 euros pagados por los futbolistas en veladas que costaban alrededor de 3.500 euros por evento, incluyendo botellas de vodka y champán. Los investigadores intentan determinar qué parte de estos pagos corresponde a los servicios de las 'escorts', quienes entregaban el 50% de sus ganancias a la organización.

Además, se investiga la posibilidad de que parte de los beneficios ilícitos hayan sido transferidos a otros lugares. La jueza de instrucción preliminar, Chiara Valori, ha iniciado los primeros interrogatorios, que incluyen a Ronchi, Buttini, Alessio Salamone y Luz Luan Amilton Fraga, acusados de reclutar a las jóvenes, gestionar su actividad y organizar los encuentros con los futbolistas en Milán y otros lugares, incluyendo la isla griega de Mykonos.

El Corriere della Sera ha decidido no publicar los nombres de los deportistas ni de las jóvenes involucradas para proteger su privacidad, a menos que surjan pruebas directas de su participación en las actividades ilegales imputadas a los seis investigados





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