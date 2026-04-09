Escándalo en Alicante: El patrimonio de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez se disparó durante su mandato

La exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, involucrada en el escándalo de adjudicación de viviendas de protección pública, ha visto aumentar significativamente su patrimonio durante su etapa en el consistorio. La declaración de bienes publicada tras su dimisión revela un incremento de casi 170.000 euros, generando cuestionamientos sobre el origen de esta riqueza, especialmente a la luz de las investigaciones en curso sobre la adjudicación de viviendas protegidas.

Rocío Gómez , exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante , cuya dimisión el pasado 30 de enero estuvo motivada por el escándalo en la adjudicación de viviendas de protección pública a figuras del Partido Popular y funcionarios municipales, experimentó un notable incremento en su patrimonio durante su período en el consistorio liderado por el popular Luis Barcala.

Los datos revelados en la declaración de bienes publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, tras su renuncia al cargo de Urbanismo, evidencian un aumento significativo en sus posesiones. Al inicio de su mandato en 2023, la exconcejala reportó bienes inmuebles valorados en 22.309,45 euros y 'otros bienes' por un importe de 25.773,37 euros, además de un pasivo en créditos de 4.260,79 euros. La nueva declaración de bienes, tras su dimisión, refleja un cambio considerable en su situación patrimonial. Rocío Gómez declara ahora bienes inmuebles por un valor de 202.682,03 euros, según el valor catastral, el cual, como es habitual, suele ser inferior al valor de mercado. Adicionalmente, la exedil del PP también consigna 'otros bienes' por un importe de 14.246,93 euros. La suma total de sus activos asciende a 216.928,96 euros. Como resultado, su patrimonio ha experimentado un incremento de 168.846,14 euros durante su tiempo en el Ayuntamiento. Este aumento patrimonial genera interrogantes, especialmente considerando el contexto de la controversia que rodeó su salida del consistorio





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