Escándalo de vivienda protegida en Alicante: imputaciones masivas por irregularidades en el residencial Les Naus

La justicia investiga una presunta red de corrupción en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante que implica a exconcejales, altos funcionarios y técnicos municipales.

La trama de corrupción vinculada a la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial en Alicante ha alcanzado un punto de inflexión judicial definitivo. La magistrada encargada de instruir el caso ha dictado una providencia oficial en la que ordena la comparecencia en calidad de investigados de una serie de altos funcionarios, políticos y allegados, todos ellos señalados por su presunta participación en un esquema de adjudicaciones a dedo que ha sacudido los cimientos de la administración local.

Entre las figuras clave que deberán comparecer ante el estrado se encuentran la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, quien se vio obligada a presentar su dimisión tras revelarse que ella misma resultó beneficiada con una de estas viviendas. Junto a ella, han sido citados la exjefa de Contratación, María Pérez-Hickman, y el arquitecto municipal, Francisco Nieto, ambos bajo sospecha por haber aprovechado sus cargos para asegurar pisos para sus familiares directos o para beneficio propio, burlando los criterios de necesidad y mérito que deberían regir el acceso a estos inmuebles sociales.

La investigación, impulsada por los fiscales anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco, profundiza ahora en las ramificaciones técnicas y administrativas de esta red. La jueza ha ampliado el círculo de imputaciones incluyendo a Roberto Palencia, jefe de sección de la Conselleria de Vivienda, cuya actuación resultó fundamental al validar los visados de las 140 viviendas del residencial Les Naus, incluyendo la adjudicada a su propia esposa, empleada municipal.

Asimismo, el administrador de la mercantil Fraorgi SL, Francisco Ordiña, ha sido llamado a declarar debido a su papel como gestor de la cooperativa del residencial, pieza clave en el engranaje del reparto presuntamente fraudulento. La lista de investigados se extiende a una decena de propietarios adicionales de este complejo, sobre quienes pesa la sospecha de haber obtenido sus inmuebles de forma irregular, privando de esta manera a familias con necesidades reales de acceso a una vivienda digna.

El alcance de esta investigación no se limita únicamente a los investigados, sino que la justicia ha procedido a convocar como testigos a una amplia representación de cargos técnicos y políticos de la Conselleria de Vivienda y del Ayuntamiento de Alicante. Profesionales de la talla de Juan Antonio Pérez Sala, director general de Planificación, y técnicos de las áreas de Gestión Patrimonial y Control de Obras han sido requeridos para aclarar los procedimientos internos que permitieron estas irregularidades.

La ciudadanía de Alicante observa con atención este proceso judicial, que pone de manifiesto la falta de controles efectivos y la supuesta complicidad entre actores públicos y privados. El caso Les Naus se ha convertido en un símbolo de las malas prácticas en la gestión del patrimonio público y la vivienda protegida, y se espera que las próximas declaraciones permitan esclarecer hasta qué punto llegó el uso partidista y nepotista de un recurso diseñado para ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad, revelando una estructura de favores que ha dañado la confianza institucional en la región





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alicante Vivienda Protegida Corrupción Les Naus Investigación Judicial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les biblioteques de Barcelona se sumen a la vaga indefinida contra el nou conveni municipalS'emmarca a la protesta iniciada el passat 5 de febrer pels treballadors dels serveis socials de l'Ajuntament, les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) i les escoles bressol municipals A banda d...

Read more »

Ni en Almería ni Alicante: el precioso lago rosa de uno de los pueblos más desconocidos de Burgos (y rodeado de sal)Cuando pensamos en paisajes rosados en España, lo habitual es mirar hacia la costa mediterránea. Sin embargo, lejos del mar y escondido en el norte, hay un rincón que sorprende...

Read more »

El Gobierno incluye en las adjudicaciones de VPO una cláusula antifraude 'para evitar escándalos como el de Alicante'La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, avanza que el Plan Estatal contará con mecanismos de transparencia y de control en los procesos públicos y censura que en Alicante 'el PP se ha repartido la VPO'

Read more »

Una empleada frustra un atraco a golpes en un comercio de VillajoyosaUn vídeo de seguridad muestra cómo una trabajadora se enfrenta valientemente a un asaltante en un comercio de Alicante, impidiendo el robo y logrando que el delincuente huya sin botín.

Read more »

Escándalo en el fútbol italiano: unos 50 jugadores de la Serie A implicados en fiestas con prostitutas y gas de la risa después de los partidosUna organización con estructura empresarial garantizaba a cerca de 50 futbolistas de equipos de la Serie A —tanto del Inter y del Milan como de equipos que jugaban como...

Read more »

La nueva vida de Mazón en Alicante: playa, intermitente asistencia a las Corts y a la espera de ser testigo por la danaEl expresident, aforado por su condición de diputado, reduce al máximo sus apariciones públicas, rehuye a la prensa y mantiene una tranquila vida fuera de las cámaras, con recurrentes baños en el Mediterráneo como el de este martes a mediodía en una solitaria playa de El...

Read more »