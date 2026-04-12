Escándalo de Swalwell Sacude la Carrera por la Gobernación de California: Candidatos Luchan por el Vacío

Las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el congresista Eric Swalwell cambian el panorama político en la contienda por la gobernación de California. Con aliados abandonando su campaña y crecientes llamados a su dimisión, la carrera se abre para otros candidatos demócratas y republicanos. El artículo explora las implicaciones de este escándalo, el posicionamiento de los contendientes y las estrategias en juego.

Las acusaciones de conducta sexual inapropiada que pesan sobre el representante Eric Swalwell han socavado sus aspiraciones de obtener la gobernación de California , particularmente tras la pérdida del respaldo de antiguos aliados y las demandas de dimisión por parte de una creciente lista de figuras demócratas influyentes. La incertidumbre radica en quién podría capitalizar el apoyo previamente acumulado por Swalwell y cómo lo lograrán. Garry South, un experimentado estratega demócrata en California , expresó que la situación prácticamente ha retornado al punto de partida, sin certeza sobre el desenlace.

La publicación de las acusaciones de conducta sexual inapropiada por CNN y el San Francisco Chronicle el viernes pasado, ha complicado aún más la ya disputada contienda electoral. En esta contienda, participan varios demócratas reconocidos y dos republicanos que han logrado un considerable apoyo, en la antesala de las primarias estatales programadas para el 2 de junio. Estas primarias permiten la participación de candidatos de todos los partidos políticos; los dos aspirantes más votados, sin importar su afiliación partidista, avanzarán a las elecciones generales de noviembre.

Entre los demócratas con posibilidades de éxito en la contienda se encuentran Tom Steyer, un multimillonario activista que ha invertido sustancialmente en publicidad televisiva; la excongresista Katie Porter; el exsecretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra; el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa; el alcalde de San José, Matt Mahan; el superintendente de Instrucción Pública de California, Tony Thurmond; y la excontralora estatal Betty Yee. South, analizando el panorama político, señaló que ninguno de estos candidatos ha logrado establecer una posición clara y definida. Según su análisis, Porter no ha logrado afianzar el apoyo femenino, mientras que Villaraigosa y Becerra se disputan el voto latino. Mahan, por su parte, ha intentado posicionarse como una alternativa moderada a la administración saliente del gobernador Gavin Newsom, sin lograr destacar significativamente.

South también sugirió que Steyer podría estar generando fatiga entre los votantes con su intensa campaña publicitaria, pero que los demás candidatos carecen de los recursos financieros necesarios para competir eficazmente. South planteó la posibilidad de conversaciones entre los grupos restantes sobre cómo beneficiarse de la situación de Swalwell, pero la falta de fondos representa un obstáculo. Becerra, quien también formó parte de la administración del expresidente Joe Biden, interpretó la situación como una nueva fase en la contienda por la gobernación. Becerra manifestó que su equipo esperaba un cambio en la carrera electoral, y ahora ese cambio se ha materializado, anticipando una mayor atención por parte de los votantes.

En una entrevista, Becerra enfatizó que la contienda está abierta y consideró el día como el inicio de una nueva etapa, en la cual todos seguirán adelante. El cierre del plazo para la inscripción de candidaturas en marzo definió la lista de participantes, con las boletas programadas para ser enviadas por correo a los votantes a partir de mayo. Becerra indirectamente criticó a algunos de los otros candidatos, indicando que basaría su campaña en su experiencia en cargos públicos, en lugar de “promesas exageradas”. Justificó el retraso en la emisión de su primer anuncio publicitario por la falta de recursos financieros comparados con Steyer, enfatizando que no es el candidato más rico, ni el más astuto, sino el más experimentado.

Las encuestas sugieren que el republicano Steve Hilton, respaldado por el expresidente Donald Trump y con una competencia interna limitada, se encuentra en una posición favorable para obtener uno de los dos primeros puestos. Los demócratas, preocupados por la fragmentación política, temían que el otro republicano destacado en la contienda, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, pudiera asegurar el segundo lugar. Mientras Swalwell continúa en la carrera, muchos demócratas intentan que desista, pero por lo demás prefieren mantenerse al margen.

En la reunión de primavera del Comité Nacional Demócrata en Nueva Orleans, quince miembros de la delegación de California redactaron una declaración el viernes para expresar su apoyo a quienes denunciaron la conducta de Swalwell. En el comunicado, se subrayó la gravedad de las acusaciones y la necesidad de mantener los más altos estándares de liderazgo para asegurar la confianza de las mujeres, la seguridad del personal y del público. Con el objetivo de proteger la confianza y la integridad del partido y de la Oficina del Gobernador, se solicitó al congresista Swalwell que abandonara la contienda por la gobernación.





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eric Swalwell California Gobernación Conducta Sexual Inapropiada Elecciones

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La tripulación de Artemis II inicia la peligrosa maniobra de reingreso a la TierraSe espera que los cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Orión americen frente a la costa de San Diego, California.

Read more »

Exclusiva: 4 mujeres acusan al representante Eric Swalwell de conducta sexual inapropiada; exempleada afirma que la violóUna exempleada del representante Eric Swalwell, un destacado candidato demócrata a gobernador de California, afirma que el congresista la violó cuando ella estaba muy ebria y la dejó con moretones y sangrando, una acusación que Swalwell niega rotundamente.

Read more »

Lanchas rápidas, buzos y varios helicópteros: así ha sido el histórico amerizaje del Artemis IILos detalles Reid, Victor, Christina y Jeremy han vuelto a la Tierra diez días después de que comenzara la misión. Lo han hecho amerizando en el océano Pacífico frente a la costa de California (EEUU).

Read more »

Candidatura de Swalwell a la gobernación de California en apuros tras acusaciones de conducta inapropiadaLa campaña del representante Eric Swalwell para gobernador de California enfrenta serios problemas luego de que se retirara el apoyo de figuras clave del Partido Demócrata y se presentaran acusaciones de conducta sexual inapropiada. La plataforma principal de recaudación de fondos demócrata también cortó sus lazos con la campaña, y varios miembros del personal renunciaron.

Read more »

Fiscalía de Manhattan Investiga Denuncia de Agresión Sexual contra el Congresista Eric SwalwellLa Fiscalía del Distrito de Manhattan ha iniciado una investigación tras la denuncia de agresión sexual presentada contra el representante Eric Swalwell. La acusación proviene de una exasesora del congresista, quien afirma haber sido víctima de un ataque sexual. Swalwell niega las acusaciones y las tilda de falsas, mientras que la fiscalía insta a otras posibles víctimas a presentar información.

Read more »

La República de Slowjamastan, la micronación fundada en California por un excéntrico 'sultán' que ya tiene 25.000 ciudadanosEs la más nueva micronación del mundo, ocupa cuatro y media hectáreas en un área desértica cerca de la ciudad San Diego donde todos los visitantes del mundo están bienvenidos, afirma su sultán.

Read more »