Escándalo de sexocontratos: Petro investigado por Deicy Jiménez

El expresidente Gustavo Petro enfrenta investigaciones por supuestos contratos a cambio de favores sexuales. Conoce los detalles del escándalo en Colombia y las respuestas judiciales y políticas.

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra actualmente bajo escrutinio judicial y mediático tras las acusaciones de Deicy Jiménez, quien sostiene que obtuvo contratos estatales mediante relaciones sexuales con el mandatario. Este conflicto político y legal alcanzó su punto álgido el 25 de octubre, cuando la denunciante concedió una entrevista exclusiva a la periodista y expretendente presidencial Vicky Dávila, directora de la Revista Semana. En este encuentro de 22 minutos, Jiménez reveló públicamente su vínculo personal con Petro y detalló cómo recibió nombramientos en diversas entidades del Estado antes y durante su administración.

Denuncias de red de contratos políticos

Deicy Jiménez afirmó en sus declaraciones que no es la única beneficiaria de este presunto sistema de intercambio. Según su testimonio, existiría una red conformada entre 30 y 40 mujeres que recibieron contratos y puestos públicos a cambio de acompañar al expresidente en eventos descritos como fiestas sexuales. Jiménez explicó que conoció a Petro a través de una plataforma de modelaje webcam, donde él aparecía como un cliente más bajo un seudónimo. Tras encender su cámara, Petro fue reconocido, lo que llevó a una cita en un hotel de Cali y posteriormente al inicio de una relación romántica y a su traslado a Bogotá.

Also read Nvidia enfrenta escándalo: Jensen Huang bajo investigación por supuesta espionaje y relaciones

Pruebas documentales en el Secop II

Las afirmaciones de la denunciante cuentan con respaldo documental en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II), donde constan diez contratos de prestación de servicios firmados por Deicy Jiménez con entidades del Estado colombiano. Estos documentos, registrados entre 2021 y 2026, suman un total de 126.544.432 de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 38.000 dólares actuales. El primer registro corresponde a un contrato con el Senado de la República, entidad en la cual Petro ejerció como senador entre 2018 y 2022, aunque Jiménez señaló que no trabajaba directamente con él, sino con la senadora María José Pizarro.

Contratos con la Rama Ejecutiva

Además de su vínculo con el legislativo, el Secop II evidencia que Deicy Jiménez fue contratada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y por el Ministerio del Interior, ambas parte de la Rama Ejecutiva. Estos nombramientos coincidirían con el periodo exacto en que Gustavo Petro ocupaba la presidencia de Colombia, la máxima autoridad ejecutiva del país. El último contrato registrado en el sistema público fue firmado el 21 de enero de este año y continúa en su periodo de ejecución, contemplando pagos mensuales a la denunciante por un valor específico de 2.648 pesos.

Advertisement

Respuestas políticas y judiciales

El expresidente Gustavo Petro ha negado rotundamente la existencia de un intercambio de contratos por favores sexuales, afirmando que vomitaría sobre sí mismo si hubiera realizado tal acto. No obstante, reconoce la existencia de la relación personal con Jiménez y sugiere que estas declaraciones forman parte de una operación orquestada por el actual gobierno de Abelardo De la Espriella. Paralelamente, Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y cercano al presidente actual, había denunciado previamente al Congreso la existencia de 48 mujeres instrumentalizadas por Petro a través de contratos de prestación de servicios (OPS).

Fiscalía y perspectivas futuras

Ante el testimonio y las evidencias presentadas, las autoridades judiciales han abierto indagaciones formales contra el expresidente en varias instancias. El abogado defensor de Petro ha acusado a Carlos Ríos de intentar fabricar testimonios de mujeres en su contra ante la Fiscalía General de la Nación. La situación se complica por declaraciones anteriores de Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE bajo el mandato de Petro, quien mencionó una supuesta red de prostitución en la Casa de Nariño, agregando complejidad a un caso que mantiene al expresidente en el centro del escrutino público y legal.