Escándalo de presunta trama de protección al PSOE involucra a la Guardia Civil y a la Fiscalía

El sumario judicial indica reuniones entre altos cargos de la Guardia Civil y la secretaria de Estado de Seguridad para obstaculizar investigaciones sobre el hermano de Pedro Sánchez, mientras el Gobierno intenta limitar la responsabilidad en Santos Cerdán y mantiene la presentación de los presupuestos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se presentó acompañado del exdirector de la Guardia Civil , Leonardo Marcos, y de la actual directora del cuerpo, Mercedes González, para abordar una investigación judicial que ha puesto bajo el foco a la cúpula de la Guardia Civil y a la Fiscalía.

Según el sumario, se habrían producido reuniones entre la secretaria de Estado de Seguridad, Leire Díez, y altos cargos de la Guardia Civil, incluida la propia González, con el objetivo de obstaculizar las pesquisas relacionadas con el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La acusación sostiene que estos actos formaban parte de una trama diseñada para proteger al PSOE y al Ejecutivo de posibles consecuencias judiciales.

La versión oficial del Gobierno encamina la responsabilidad hacia Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, mientras que la gerenta del partido también está imputada por presunta participación en los pagos irregulares. El presidente Pedro Sánchez reiteró su intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado, aunque reconoce la falta de apoyo suficiente de sus socios parlamentarios para asegurar su aprobación.

En la comisión de investigación del Senado, celebrada el pasado 30 de octubre, Sánchez negó conocer cualquier pago irregular por parte del PSOE, argumentando desconocimiento. Esta respuesta, según analistas, constituye la defensa central del Ejecutivo frente al escándalo, aunque el partido no ha emitido una postura oficial clara sobre las imputaciones que pesan sobre sus dirigentes.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, calificó a los críticos de "farsantes, oportunistas y resentidos", sin especificar a quiénes se refería, lo que ha alimentado la sensación de una campaña de desinformación interna. Fuentes del gobierno han asegurado que el sumario no contiene pruebas directas contra Sánchez, limitándose a menciones colaterales sin respaldo documental.

No obstante, admiten que la avalancha de titulares ha tensionado al Gobierno y al propio partido, generando una creciente depresión interna y minando la narrativa de una supuesta conspiración. La investigación también señala que Leire Díez habría solicitado a la Guardia Civil que elaborara informes que concluyeran que no había irregularidades en el caso que involucra al hermano del presidente, lo que implicaría un uso indebido de las fuerzas de seguridad del Estado para bloquear la justicia.

Además, se acusa a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de colaborar con Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025 para intentar impulsar actuaciones contra la Unidad Central Operativa (UCO) y varios de sus agentes. Estos hechos, si se confirman, afectarían directamente a una investigación vinculada al presidente, pues el hermano de Sánchez es el principal interesado en la posible obstrucción judicial.

Ante la difusión de los detalles del sumario en Barcelona, Sánchez sorprendió a sus colaboradores y, como parte de su estrategia de resistencia, anunció la presentación de los presupuestos para 2027, intentando proyectar una imagen de gobierno que sigue operando con autoridad a pesar de la tormenta política que se avecina





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