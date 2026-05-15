Ertzaintza detiene al presidente del Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre por impago de participaciones premiadas de la Lotería de Navidad

La Ertzaintza ha arrestado al presidente del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, acusado de estafa y administración desleal, por el impago de participaciones premiadas de la Lotería de Navidad. La detención se produjo en Durango y los afectados, que no han podido cobrar el premio del número 90.693, se han agrupado en redes sociales y presentaron denuncias.

La Ertzaintza ha arrestado al presidente del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, tras recibir más de 130 denuncias por el impago de participaciones premiadas de la Lotería de Navidad, que podrían superar los 2,7 millones de euros.

La detención se produjo en Durango, y se le acusa de estafa y administración desleal. Los afectados, que no han podido cobrar el premio del número 90.693, se agruparon en redes sociales y presentaron denuncias. El presidente, Unai Zuluaga, se disculpó y alegó un 'error', pero los afectados exigen investigar los movimientos bancarios del club





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