Loterías y Apuestas del Estado aclaró error en boletín que afectó la percepción del premio Euromillones de 59 millones del 27 noviembre 2026.

Una incidencia técnica en la difusión de resultados provocó un malentendido generalizado sobre la distribución de premios en el sorteo de Euromillones del viernes 27 de noviembre de 2026. La entidad operadora confirmó que ningún boleto reunió los cinco números y las dos estrellas requeridos para el premio máximo.

Origen del malentendido en boletín informativo

Un portavoz de la organización explicó que el problema se originó en el contenido de un boletín informativo enviado a suscriptores y a participantes de los países afiliados. La comunicación implícita en el material generó dudas sobre si existía un ganador del premio principal debido a la información errónea sobre el reparto de ganancias.

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La institución belga, identificada como el medio Leuven Actueel en la cobertura del incidente, publicó que la confusión afectó la percepción de los jugadores. La entidad afirmó que su departamento de marketing detectó el fallo de inmediato y comenzó a trabajar en la resolución de la incidencia comunicacional.

El error comunicacional sugería incorrectamente que el premio máximo había sido adjudicado. Según la aclaración de la entidad, el contenido del boletín implicaba erróneamente que el fondo principal se había reducido a alrededor de 130 euros. Esta cifra contrastaba radicalmente con la realidad del sorteo y el monto acumulado.

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Verificación oficial y cifras correctas del sorteo

Loterías y Apuestas del Estado emitió una nota oficial para desmentir la información incorrecta y asegurar la transparencia en los procesos. El comunicado oficial señaló explícitamente que ningún boleto consiguió los cinco números y las dos estrellas necesarios para llevarse el premio máximo en esta convocatoria.

La autoridad reguladora confirmó que las cifras difundidas en el cuadro oficial eran incorrectas en su interpretación del premio mayor. El bote de 59 millones de euros se acumuló legítimamente para la siguiente cita del sorteo, manteniendo la integridad del juego y las expectativas de los participantes.

La lotería belga había indicado previamente que la incidencia en el correo electrónico no impediría el desarrollo normal del sorteo. Los números ganadores y el reparto de premios publicados en la web oficial desde la noche del sorteo permanecieron correctos y disponibles para los jugadores.

Resultados precisos y próximos pasos para el premio

El sorteo de Euromillones del viernes 27 de noviembre de 2026 agració los números 12, 17, 26, 34 y 38, siendo las estrellas el 05 y el 09. Además, el premio El Millón de Euromillones cayó en el código HRF32442, validando la correcta operación técnica de la base de datos.

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En el sorteo complementario de Bonoloto del mismo día, el número ganador fue el 03, 09, 12, 15, 39 y 41, con el número complementario 35 y el reintegro 6. El bote de Bonoloto ascendió a 600.000 euros, mostrando una operación sin novedades en sus mecánicas de premio.

La institución asegura que su departamento de marketing está resolviendo la incidencia para evitar confusiones futuras en la comunicación. Los jugadores pueden verificar los resultados oficiales a través de los canales autorizados sin la interferencia de los boletines informativos afectos.