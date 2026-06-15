Eros Ramazzotti y 'La cosa más bella': la canción que consagró al artista hace 30 años

Análisis del éxito de 'La cosa más bella' de Eros Ramazzotti, lanzada en 1996, que se convirtió en número uno en España y lo consolidó como artista internacional, dedicada a Michelle Hunziker y con un dueto con Tina Turner.

En junio de 1996, hace exactamente 30 años, la canción 'La cosa más bella' de Eros Ramazzotti alcanzaba el número uno en las listas de España.

Este éxito no fue pasajero; el sencillo, originally titulado 'Più bella cosa' en italiano, se consolidó como uno de los temas más icónicos y reproducidos del artista romano, acumulando a nivel global más de 9.300 millones de reproducciones digitales. La canción, coescrita por Ramazzotti con Claudio Guidetti en la música y Adelio Cogliati en la letra, formó parte del álbum 'Donde hay música', el disco más vendido de su carrera y que lo confirmó como una figura internacional, triunfando no solo en España sino también en toda Latinoamérica.

El contexto personal del cantante en ese momento fue clave: la composición era una declaración de amor para su entonces pareja, la presentadora Michelle Hunziker, y celebraba la inminente llegada de su primera hija, Aurora, a quien también dedicaría meses después la canción 'L'aurora'. El tema incluso se regrabó en una versión en inglés para un dueto con la leyenda Tina Turner, evidenciando su alcance global.

Su impacto cultural y comercial fue reconocido con premios como el Festivalbar y un MTV Europe Gold Award en 1997. El videoclip oficial, protagonizado por la propia Hunziker, capturó esa etapa de felicidad y ha quedado como un documento de esa época; años después, ella misma recordó la canción como la banda sonora de la concepción de su hija y de su 'cuento de hadas personal'.

Así, 'La cosa más bella' trasciende como un himno de los noventa de Eros Ramazzotti, un artista italiano con más de 80 millones de discos vendidos que, tras desembarcar en España en los ochenta con las primeras traducciones de sus canciones, encontró en este sencillo el pico máximo de su éxito masivo y perdurable. El lanzamiento de 'La cosa más bella' en el verano de 1996 marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Eros Ramazzotti.

Hasta ese momento, ya era conocido en España gracias a éxitos como 'Cosas de la vida' a principios de la década, pero este sencillo, extraído del álbum 'Donde hay música', elevó su fama a dimensiones internacionales. La estrategia de lanzar simultáneamente la versión en italiano y una adaptación al mercado hispanohablante, con la posterior regrabación en inglés para un dueto con Tina Turner, demostró una planificación comercial visionaria.

La canción se convirtió en la banda sonora de una relación amorosa muy pública, la del cantante y la modelo y presentadora suiza Michelle Hunziker, quien no solo inspiró la letra sino que también protagonizó el videoclip. Esta conexión personal le dio una autenticidad emocional que resonó profundamente en el público. Los galardones recibidos, como el premio Festivalbar italiano y el MTV Europe Gold Award, certificaron su calidad y popularidad.

En el plano comercial, el álbum 'Donde hay música' se convirtió en el más vendido de su discografía, y la canción sigue acumulando cifras astronómicas de streaming décadas después, un testimonio de su estatus de clásico. La historia de 'La cosa más bella' es también la historia de un momento concreto de felicidad en la vida de Eros Ramazzotti y Michelle Hunziker.

La canción fue compuesta durante el embarazo de Hunziker de su primera hija, Aurora, y su letra refleja la plenitud amorosa del cantante. En declaraciones posteriores, Hunziker confirmó el significado especial del tema, relacionándolo directamente con el comienzo de su maternidad y con la etapa idílica de la pareja, que se casaría en 1998 y permanecería unida once años. El videoclip, filmado en un ambiente de ensueño, se convirtió en un símbolo de esa etapa.

Con el tiempo, a pesar del divorcio, tanto Ramazzotti como Hunziker han mantenido una relación cordial, como demostró su reencuentro en televisión en Italia interpretando la canción. Este vínculo emocional, unido a la calidad melódica de la composición, ha permitido que 'La cosa más bella' no solo sea un éxito retrospectivo, sino una pieza que evoca nostalgia y reconocimiento inmediato en varias generaciones.

El legado del tema se inscribe en la carrera de un artista que supo cruzar fronteras lingüísticas y culturales, vendiendo 80 millones de discos y manteniendo una vigencia ininterrumpida durante cuatro décadas, con más de 9.300 millones de reproducciones globales que atestiguan que, treinta años después, esta canción sigue siendo, efectivamente, 'la cosa más bella' para muchísimos oyentes





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