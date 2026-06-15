Eros Ramazzotti celebra 30 años de 'La cosa más bella', su éxito internacional que marcó una era

El cantante italiano Eros Ramazzotti festeja tres décadas de 'La cosa más bella', sencillo lanzado en 1996 que alcanzó el número uno en España y Latinoamérica, consolidándolo como artista global. La canción, dedicada a Michelle Hunziker y vinculada al nacimiento de su hija Aurora, ganó premios y se convirtió en un himno perdurable.

Eros Ramazzotti , el icónico cantante italiano, celebra las tres décadas de uno de sus temas más emblemáticos, 'La cosa más bella', lanzado en junio de 1996.

Esta canción no solo se convirtió en un número uno en España, sino que también arrasó en Latinoamérica, consolidando al artista como una figura internacional. El sencillo, originally titled 'Più bella cosa', formó parte del álbum 'Donde hay música', que se erigió como el disco más vendido de su carrera, impulsado por el furor de esta composición.

Coescrita con Claudio Guidetti en la música y Adelio Cogliati en la letra, la canción nació en un momento de plenitud personal para Ramazzotti, sirviendo como una declaración de amor para su entonces pareja, la modelo y presentadora Michelle Hunziker, y celebrando la inminente llegada de su primera hija, Aurora. La repercusión del tema fue tan grande que se grabó una versión en dueto con partes en inglés junto a la leyenda Tina Turner.

Su éxito se tradujo en premios como el Festivalbar y un MTV Europe Gold Awards en 1997, y su videoclip oficial contó con la participación de la propia Hunziker. Años después, ella misma ha recordado la profunda significación de la canción, asociándola a la gestación de su hija y a un período de felicidad personal.

El legado de 'La cosa más bella' perdura, acumulando miles de millones de reproducciones globales y manteniéndose como un clásico indispensable en las listas de éxitos de las últimas décadas. Este aniversario no solo conmemora un hit musical, sino también un capítulo biográfico clave en la vida del artista y de su musa, marcando un antes y un después en su proyección hacia el mundo hispanohablante.

La canción simboliza la capacidad de Ramazzotti para fusionar la melodía italiana con la sensibilidad romántica en español, creando un tema atemporal que trasciende fronteras. Su regrabación con Tina Turner amplió aún más su alcance, testimoniando el respeto que el artista italiano granjeó en la escena internacional.

Hoy, treinta años después, 'La cosa más bella' sigue sonando con la misma fuerza, recordándonos por qué Eros Ramazzotti es considerado uno de los artistas italianos más exitosos de todos los tiempos, con más de 80 millones de discos vendidos worldwide





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