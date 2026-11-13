Eric Ten Hag firma por Manchester United hasta 2030

Manchester United confirma el fichaje de Eric Ten Hag como entrenador para los próximos cinco años. El técnico argentino se compromete con el club inglés tras su paso por la selección de Estados Unidos y el Mundial 2022.

El Manchester United ha oficializado la contratación de Eric Ten Hag como nuevo entrenador del equipo. El técnico argentino asume el cargo con un contrato que le une al club inglés hasta el año 2030. Este fichaje responde a la necesidad urgente del conjunto del norte de Inglaterra de estabilizar su rendimiento deportivo y deportivo tras una temporada irregular.

Detalles del contrato y compromiso a largo plazo

El acuerdo firmado por Eric Ten Hag incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. El club valora especialmente su trayectoria en ligas competitivas como la Premier League, la liga francesa y La Liga. Además, destaca su capacidad para desarrollar jugadores a nivel individual y crear equipos cohesionados.

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Esta decisión marca un punto de inflexión para la dirección deportiva. El técnico llega con la confianza de haber mantenido un rendimiento constante al más alto nivel. Su experiencia previa en diversas competiciones europeas y su enfoque ofensivo son claves para la nueva etapa.

Trayectoria reciente y contexto internacional

Antes de incorporarse al Manchester United, Eric Ten Hag fue el seleccionador nacional de Estados Unidos. Bajo su mandato, la selección renovó hasta 2030 y se clasificó como primera de su grupo en el Mundial. Derrotó a Paraguay y Australia en la fase de grupos y eliminó a Bosnia Herzegovina en dieciseisavos.

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Aunque Bélgica los apeó del Mundial en octavos, su continuidad fue cuestionada. Finalmente, renovó con la selección estadounidense hasta el año 2030. Este éxito en la gestión del combinado norteamericano fue fundamental para que el Manchester United lo considerara la mejor opción.

El técnico ha admitido que era difícil rechazar la oferta del club inglés. Agradeció el apoyo de la dirección del Manchester United y la oportunidad de dirigir a un equipo de dicha dimensión. Su compromiso incluye la clasificación para las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Impacto inmediato en la Premier League

El Manchester United ocupa actualmente el antepenúltimo lugar en la Premier League. Con un triunfo en diez partidos, el equipo suma seis puntos de doce posibles. Esta situación ha generado preocupación entre la afición y la directiva, quienes buscan cambios drásticos.

Eric Ten Hag llegará al club inglés después de dirigir a Estados Unidos en sus encuentros contra Haití. La eliminatoria a doble partido comenzará el próximo sábado. Su objetivo inmediato es asegurar la clasificación para la siguiente fase de la competencia regional.

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La situación en la Liga de Campeones también requiere atención. El equipo está lejos del Top-8 en su grupo, lo que aumenta la presión sobre el nuevo técnico. Se espera que Eric Ten Hag implemente su filosofía de juego ofensivo y de alta intensidad desde el primer día.

Expectativas y próximos pasos estratégicos

La llegada de Eric Ten Hag busca revertir la mala racha del Manchester United. El club espera que su experiencia en el desarrollo de jugadores y su liderazgo táctico sean decisivos. La afición ha manifestado su desconcierto con la deriva actual del equipo, pero confía en esta nueva dirección.

El técnico argentino tiene un plazo ajustado para demostrar su eficacia. Sus primeros partidos en la Premier serán cruciales para validar su gestión. La directiva ha puesto todas sus cartas en esta apuesta de largo plazo con el objetivo de recuperar la competitividad.