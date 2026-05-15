Ercros pierde 13 millones en primeros trimestres después de la OPA de Bondalti

Los resultados en los primeros trimestres de 2026 reflejan la continua debilidad del mercado en comparación con el mismo periodo del año anterior. En este sentido, la OPA de Bondaltiexecutada hace cinco meses ha aumentado las inversiones y ha reducido las ganancias. La compañía continúa esforzándose por la adaptación y defensa de sus productos, y será la prioridad para la transformación y la inversión financiera. Los trabajos de integración se están desarrollando según lo previsto, con normalidad y dinamismo por parte de los equipos de Ercros y Bondalti.

El grupo químico Ercros pierde 13 millones hasta marzo y reduce un 16% sus ingresos en un entorno de debilidad del mercado. Los primeros resultados trimestrales tras la oferta pública de adquisición (OPA) de Bondalti mostraron un resultado neto negativo de 13,6 millones de euros de enero a marzo de 2026, un incremento del 12% respecto a las pérdidas registradas en el mismo periodo del 2025.

La caída de los precios en el sector y los elevados costes energéticos, junto con la competencia de países de fuera de la UE, siguen lastrando los resultados de la compañía. La bajada de las ventas y lastones comercializadas explican un descenso de 20,3 millones de euros en los ingresos. El cierre del periodo mostró una reducción de 9,7 millones de euros frente a los nueve millones positivos en los primeros tres meses de 2025.

El flujo de caja negativo de 33 millones de euros y las inversiones en la OPA de Bondalti explican este resultado negativo





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grupo Químico Ercros Resultados Compra Mercado Desaceleración Flujo De Caja Transformación Financiera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La familia Zardoya Arana despeja la opa de Otis y recibirá 372 millonesEuroSyns, segundo mayor accionista de Zardoya, tras Otis, es el vehículo societario de la familia Zardoya Arana, uno de los grandes patrimonios vascos, y fundador de la compañía.

Read more »

Laura García muestra los medios con los que trabaja, incluso los nuevos: 'Dan absoluto asco'La portavoz del sindicato de Policía JUPOL, Laura García, se manifiesta de forma contundente ante la precariedad que viven los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según denuncia.

Read more »

El petróleo podría caer pronto, pero se prevén subidas en el futuro, advierten analistasLos analistas y operadores petroleros advierten del posible futuro descenso de los precios del petróleo y de la tendencia ascendente para los próximos meses. Los precios de los futuros del petróleo, como indicador imparcial del futuro, muestran que los precios del petróleo ya son más bajos a tres, seis y nueve meses vista, mientras que las empresas y los bancos centrales asume que los precios del petróleo seguirán la curva a plazo al definir la trayectoria principal de sus proyecciones de inflación.

Read more »

El petróleo podría caer pronto, pero se prevén subidas en el futuro, advierten analistasLos analistas y operadores petroleros advierten del posible futuro descenso de los precios del petróleo y de la tendencia ascendente para los próximos meses. Los precios de los futuros del petróleo, como indicador imparcial del futuro, muestran que los precios del petróleo ya son más bajos a tres, seis y nueve meses vista, mientras que las empresas y los bancos centrales asume que los precios del petróleo seguirán la curva a plazo al definir la trayectoria principal de sus proyecciones de inflación.

Read more »