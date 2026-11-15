ERC endurece críticas a Junts y defiende acuerdo con Podemos

Gabriel Rufián y Elisenda Alamany responden a las agresiones de Junts, critican al PSOE y defienden que el pacto con Podemos los hace más representativos.

El candidato de Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC) al Congreso, Gabriel Rufián, ha intensificado este domingo sus ataques contra Junts durante un acto de campaña en Tortosa. La respuesta se produce tras las declaraciones de Míriam Nogueras sobre el expresidente Francesc Macià, quien aseguró que los líderes republicanos merecían la muerte. Rufián ha exigido memoria histórica a la formación de Míriam Nogueras y ha condenado su supuesta equidistancia política en un mitin ante mil asistentes.

Rufián ataca a Junts por equidistancia en Tortosa

Gabriel Rufián ha afirmado que cuando una formación política se sitúa en el centro ideológico, debe ser apartada del debate público. Ha citado a Francesc Macià para argumentar que solo los partidos de izquierda pueden representar auténticamente a las izquierdas. Rufián ha denunciado a quienes mantienen posturas como ni fascismo ni antifascismo, calificándolas de colaboracionismo. Su objetivo era demostrar que ERC es el único partido genuino en el espectro progresista catalán.

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Acuerdo con Podemos como estrategia vital

El jefe de lista de ERC ha defendido que alcanzar un acuerdo con Podemos para las elecciones del 29-N aumenta su utilidad política. Ha argumentado que esta coalición los hace más representativos para la ciudadanía de izquierdas. Rufián ha criticado a Junts por imitar las tácticas de la derecha y la ultraderecha española. Ha instado a Míriam Nogueras a volver al sentido común y a abandonar la hostilidad hacia su propia historia.

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Alamany replica a Junts y critica al PSOE

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha respondido a las acusaciones de Josep Maria Vila d'Abadal del Senado. Ha señalado que Macià desaprobaría la aprobación de presupuestos con Plataforma per Catalunya en Vic. Alamany ha destacado que ERC es un partido grande y sin complejos que ya no cede ante presiones externas. También ha criticado al PSOE por su gestión de la vivienda y su postura sobre Gaza.

Defensa del agua y rechazo a PP y Vox

ERC se ha opuesto firmemente al Pacto Nacional del Agua propuesto por el Partido Popular. Elisenda Alamany ha advertido que esta iniciativa busca revivir trasvases de la época de Aznar. La secretaria general ha jurado que ningún voto republicano apoyará a un gobierno de Pedro Sánchez si este depende del PP y Vox. Norma Pujol, candidata por Tarragona, ha prometido proteger el agua de las Terres de l'Ebre ante cualquier intento de extracción.