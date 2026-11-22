Gabriel Rufián lidera la campaña de ERC en Barcelona, criticando al PSOE y reclamando el voto útil para presionar a Sánchez y defender los intereses de Cataluña.

El candidato de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Gabriel Rufián, ha encabezado este sábado el acto central de la campaña electoral en el patio de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. ante una multitud de 2.500 personas presentes en la sede universitaria.

La formación independentista ha utilizado este escenario para reforzar su propuesta política junto a figuras clave como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la líder de Podemos, Irene Montero. El objetivo declarado es consolidar una presencia parlamentaria fuerte que permita ejercer presión sobre el Gobierno.

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Estrategia para presionar al Gobierno de Sánchez

Rufián ha afirmado claramente que no buscan gobernar España de forma directa, pero sí imponer condiciones para que se gobierne bien. Ha llamado al electorado de izquierdas y catalanista a votar con el fin de tener una ERC sólida que pueda "presionar, someter y tutelar" una posible reedición del Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder republicano ha reivindicado el papel de la izquierda soberanista durante la última legislatura, asegurando que sus escaños han defendido con más fuerza los intereses de Catalunya que los del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Ha reconocido que su aspiración es volver a contar con una aritmética parlamentaria similar a la anterior, donde los acuerdos con su formación han sido decisivos.

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Críticas al PSOE y al PSC en la contienda electoral

El candidato ha lanzado duros ataques contra la estrategia de campaña del PSOE, especialmente frente al enfrentamiento con Feijóo. Ha criticado la supuesta sumisión a una estrategia de "compol" inspirada en modelos políticos estadounidenses, como la cita de Obama y McCain en 2008, asegurando que la izquierda soberanista no se dejará avasallar.

Rufián ha destacado que las elecciones en Cataluña son una disputa entre el PSC y ERC, lo cual califica de "buena noticia" para su proyecto. Ha lanzado una pregunta retórica a los indecisos sobre quién defenderá mejor los derechos del pueblo en la Moncloa, comparando su figura con la de Jordi Hereu, y ha pedido votar con memoria y ganas.

Por su parte, Oriol Junqueras ha dirigido un mensaje directo a los votantes indecisos, tanto de la derecha como del independentismo. Ha calificado el voto a los Comuns en Girona, Lleida y Tarragona, y a Junts en Lleida y Tarragona, como un desperdicio del sufragio. Junqueras ha presentado a ERC como la opción de "voto útil" y ha argumentado que el voto debe ser eficaz incluso después de la noche electoral.

Denuncia sobre infraestructuras y modelo de financiación

El presidente de ERC ha cargado directamente contra el Partido Socialista, asociando su voto con la gestión de Adif, Renfe y el desastre de Rodalies. Ha acusado al partido socialista de arrastrar los pies, tener pereza y dejar pasar el tiempo, citando ejemplos concretos como el modelo de financiación o la condonación del FLA.

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Irene Montero ha defendido la alianza entre Podemos y los republicanos como un compromiso con "la política de las convicciones". Ha reconocido que son organizaciones distintas que no comparten todo, pero ha subrayado una lealtad compartida a los valores republicanos, feministas y antifascistas, así como al derecho de los pueblos a decidir su futuro.

Confrontación con la extrema derecha y cierre de campaña

Junqueras ha concluido su intervención con un alegato frontal contra la extrema derecha, calificándola de "ruina y miseria". Ha realizado un repaso por países gobernados por opciones de derecha radical, desde Finlandia hasta Chile, Argentina y Estados Unidos, advirtiendo que en todos ellos los problemas económicos y sociales se han multiplicado.

ERC ha reunido a todas las cabezas de lista de las circunscripciones catalanas en este acto central. Además de Rufián, Junqueras y Montero, han intervenido Norma Pujol por Tarragona, Teresa Jordà por Girona e Inés Granollers por Lleida, así como destacados miembros de la lista por Barcelona y la secretaria general Elisenda Alamany.