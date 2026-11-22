El líder republicano, acompañado por Irene Montero, busca unir a la izquierda soberanista para vencer al PSC el 29N y evitar gobiernos de derecha en Cataluña.

Ramon Rufián, líder de Esquerra Republicana de Cataluña ( ERC), ha consolidado su posición como figura central del partido frente al Partido de los Socialistas de Cataluña ( PSC) durante la precampaña electoral. En el mitin central celebrado en Barcelona, el candidato republicano presentó un plan para unificar a la izquierda soberanista y atacar directamente al PSC, a quien acusa de falta de contundencia en la defensa de los intereses catalanes. Rufián ha declarado explícitamente que su objetivo es imponerse el 29N para liderar un gobierno que represente al socialismo catalanista.

Rufián desafía al PSC en el duelo electoral

El núcleo del discurso de Rufián se centró en la necesidad de detener la tendencia del electorado hacia la derecha y evitar un posible triunfo del Partido Popular (PP) y Vox. El candidato de ERC planteó la elección general como un momento decisivo para definir el liderazgo socialista en Cataluña, argumentando que el PSC arrastra los pies en momentos clave. Rufián prometió liderar una izquierda que no se deje avasallar, diferenciándose de la estrategia tradicional que percibe como sumisa frente al PSOE a nivel estatal.

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La estrategia de ERC busca capitalizar la disconformidad de votantes metropolitanos que históricamente han apoyado al PSC pero que ahora buscan alternativas más firmes en materia soberanista. Rufián ha subrayado que votar a ERC no es un voto útil temporal, sino una apuesta por un ciclo electoral ganador que se extienda hasta las elecciones catalanas de 2028. Esta visión apunta a estructurar un bloque político estable que priorice la defensa nacional desde una perspectiva de izquierda.

Alianzas con Podemos y postura contra Junts

La presencia de Irene Montero, secretaria general de Podemos, en el mitin de Barcelona reforzó el mensaje de unidad entre las fuerzas soberanistas. Montero y Rufián coincidieron en la necesidad de tumbar cualquier intento de gobierno de PP y Vox, destacando que ambas formaciones, aunque diferentes, comparten la lucha por la justicia social. La candidata de Podemos admitió que no comparten todo ideológicamente, pero insistió en la importancia de la coalición para proteger el derecho de los pueblos a decidir su futuro.

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Por otro lado, ERC lanzó duras críticas contra Junts por su supuesta complicidad con el PP. La dirección republicana, liderada por Quim Torra en la estructura organizativa, accusó a Junts de no plantar cara a la política económica que considera perjudicial. Los dirigentes de ERC definieron a aquellos que no se oponen a estas medidas como colaboradores de la ruina, un guiño claro a la postura más blanda que algunos sectores de Junts mantienen frente a la izquierda estatal.

La estrategia electoral también incluye un llamado directo a los votantes de la CUP y de Comuns para que concentren su apoyo en ERC. El objetivo es maximizar los escaños en las cuatro circunscripciones catalanas y asegurar una representación contundente en el Congreso. Los responsables del partido, incluyendo a candidatos locales como Àngels Jordà, han enfatizado que la fragmentación del voto perjudica los intereses soberanistas y que la concentración en ERC es la vía más efectiva.

Ciclo electoral y proyección hasta 2028

La visión de largo plazo de ERC implica que el éxito del 29N es solo el primer paso hacia un dominio político prolongado. Rufián ha proyectado un ciclo que debe culminar con una victoria clara en las próximas elecciones catalanas, donde el liderazgo de ERC sea indiscutible. Esta estrategia busca reconfigurar el mapa político regional, desplazando al PSC de su hegemonía histórica en la izquierda y consolidando a ERC como el referente principal de las izquierdas en Cataluña.

Los próximos pasos incluyen una intensificación de la campaña en Madrid, Castellón y Palma, donde Rufián y Montero han realizado mítines conjuntos. La coordinación entre ERC y Podemos se mantendrá durante toda la legislatura, buscando influir en la formación del gobierno estatal y en las políticas que afectan directamente a la autonomía catalana. La meta final es demostrar que la izquierda soberanista puede gobernar con eficacia y mantenerse unida ante las presiones externas.