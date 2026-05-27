ERC advierte que exigirá consecuencias para el PSOE si se demuestra financiación irregular en la investigación judicial

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha calificado de "anomalía terrible" la investigación que afecta al PSOE y ha recordado que la formación catalana puso como "línea roja" la demostración de financiación irregular. La operación judicial, dirigida por el juez Santiago Pedraz, indaga a varios cargos socialistas y el teniente coronel Balas interroga a dos generales por filtraciones de Ábalos, en el marco del caso Zapatero.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián , ha declarado que le parece "una anomalía terrible" que la operación judicial en curso, relacionada con una pieza separada secreta de la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz , pueda afectar al PSOE .

Según sus palabras, "pusimos como línea roja la demostración de la financiación irregular de un partido, como pasó con el PP. Si pasa con el PSOE haremos que la gente decida qué tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el Gobierno". La investigación, que se enmarca en una pieza separada del caso Zapatero del 27 de mayo de 2026, incluye el interrogatorio de dos generales por parte del teniente coronel Balas, quienes previamente habían sido objeto de una investigación por filtraciones de Ábalos.

Además, el juez Pedraz indaga al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, a la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y al empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Este desarrollo ha generado un intenso debate político, conERC advirtiendo que, de confirmarse irregularidades en la financiación del PSOE, exigirán consecuencias para el partido, el Gobierno y el futuro del país.

La operación de la UCO en Ferraz y el sumario del caso Zapatero continúan bajo secreto de sumario, mientras las autoridades judiciales avanzan en las diligencias





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