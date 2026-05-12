Equipo Forense Identifica 17 Desaparecidos De La Dictadura, Familiares Hacen Peor y Declaran 'Esperanzas De Ver A Su Hijas'

El Equipo Argentino de Antropología Forense ha logrado identificar a 17 desaparecidos de la dictadura, tras hallar restos óseos en una zona cercana al centro clandestino La Perla. Las familias han esperado décadas para conocer la verdad sobre sus seres queridos y han expresado su emoción al reconocer a sus seres queridos después de años de búsqueda. Además, los antropólogos han dado a conocer los nombres de otras 12 personas desaparecidas, lo que ya han identificado a un total de 29 personas.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó 17 desaparecidos de la dictadura, tras hallar restos óseos en una zona cercana al centro clandestino La Perla, provincia de Córdoba.

Las familias esperaban décadas para conocer la verdad sobre sus seres queridos, y algunos familiares han expresado su emoción al reconocer a sus seres queridos después de años de búsqueda. En marzo, los antropólogos dieron a conocer los nombres de otras 12 personas desaparecidas, lo que ya han identificado a un total de 29 personas. Según el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, es probable que haya más identificaciones.

El EAAF comenzó a trabajar en La Loma del Torito, donde encontraron restos óseos y piezas dentales en dos áreas, y identificaron restos de familiares secuestrados hace décadas. Algunas familias han comenzado a sentir la posibilidad de traer a sus seres queridos y dar sentido a sus vidas después de décadas de búsqueda





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