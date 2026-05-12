EQUIPO ECONÓMICO FIRMA ACUSACIÓN POR LAS LLASAS TAXATIVAS: DETRIMENTO Y MISIÓN DE BENEFICIO PERSONAL DEL EXMINISTRE MONTORO

La Fiscalía incoó las alegaciones contra EQUIPO ECONÓMICO por la presunta distribución de comisiones por la investigación de supuestos delitos fiscales o económicos con Oppure

Los dos directivos de Praxair España S.L. , una gasista de la acusación de haber pagado a Equipo Económico para modificar leyes a su favor, se negaron este martes a declarar durante su primera comparecencia como imputados en el caso.

Según consta en el sumario, ambos habían organizado reuniones y pagos para incidir en reformas legislativas que favorecieran al sector y, en particular, al despacho de Cristobal Montoro. La juez sostiene que Montoro jugó un 'rol nuclear' en el caso, abusando de su poder y asegurando una 'ganancia cierta' al despacho.

Montoro, exministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con Aznar y entre 2011 y 2018 con Rajoy, se dio de baja como afiliado del PP tras su imputación y la de su equipo en una causa que investiga cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental





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Fiscalia EQUIPO ECONÓMICO DETRIMENTO MISIÓN DE BENEFICIO PERSONAL EXMINISTRE MONTORO FALLAS ECONÓMICAS

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