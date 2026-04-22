EQT Obtiene la Mayor Plusvalía en la Historia del Capital Riesgo con la Salida a Bolsa de Galderma

La venta de acciones de Galderma por parte de EQT ha generado un retorno de 20.000 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord en la industria del private equity. La operación destaca en un contexto de dificultades para los fondos de inversión en Europa.

La dificultad actual que experimentan los fondos de inversión para vender o sacar a Bolsa empresas en el mercado europeo encuentra una notable excepción en la exitosa salida a Bolsa de Galderma , impulsada por EQT .

Esta operación ha generado la mayor plusvalía jamás registrada en la historia del capital riesgo, según la propia gestora sueca de private equity. EQT estima que la venta de sus acciones en la compañía suiza de dermatología, completada en marzo de este año, ha producido un retorno de 20.000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 17.000 millones de euros, para su octavo fondo y sus co-inversores.

Entre estos últimos se encuentran entidades de gran relevancia como un fondo soberano de Abu Dabi, GIC (Singapur) y el plan de pensiones canadiense PSP. Per Franzén, consejero delegado de EQT, ha calificado esta transacción como la 'mayor ganancia de capital obtenida por un solo fondo en la historia del private equity'. Esta plusvalía supera significativamente las ganancias logradas por Blackstone con la cadena hotelera Hilton en 2018, que se estimaron en alrededor de 14.000 millones de dólares.

La adquisición de Hilton por parte de Blackstone en 2007 fue seguida por un período de reestructuración intensivo, forzado en parte por la crisis financiera global. Posteriormente, la empresa fue listada en Bolsa en 2014 y las acciones restantes se vendieron gradualmente durante los siguientes cuatro años. EQT y sus socios adquirieron Galderma en 2019, tras su venta por parte de Nestlé. Comenzaron a reducir su participación en 2024 mediante la colocación de la empresa en la Bolsa suiza.

Desde entonces, el valor de las acciones de Galderma se ha triplicado, lo que ha permitido a EQT vender progresivamente su participación en el grupo dermatológico. Inicialmente, cedieron un 20% a L'Oréal, y el mes pasado llevaron a cabo una colocación acelerada del 14% restante entre inversores institucionales, obteniendo 4.900 millones de francos suizos (aproximadamente 5.350 millones de euros).

En términos de rentabilidad, el octavo fondo de capital riesgo de EQT ha multiplicado su inversión inicial en Galderma por un factor de 4,3. Si bien existen otras transacciones en el sector que han generado mayores volúmenes de inversión, la venta de Galderma destaca por su excepcional rentabilidad. Esta operación contrasta fuertemente con las dificultades que enfrentan otros fondos de inversión para lograr salidas exitosas de sus participaciones.

Franzén enfatiza que esta transacción 'demuestra la efectividad del modelo de EQT en acción: una estrategia de originación diferenciada, una profunda experiencia en el sector, un plan claro para la creación de valor, acceso a un presidente y CEO de primer nivel, y la capacidad de ejecutar transacciones complejas en los mercados financieros'. La cotización de EQT ha experimentado un aumento del 1,4% en la Bolsa de Estocolmo hoy, aunque en lo que va del año acumula una caída del 9%.

Para mitigar las preocupaciones de los inversores sobre el posible impacto de la inteligencia artificial en su cartera de inversiones, la gestora ha comunicado en su presentación de resultados del primer trimestre que solo el 14% de sus fondos de capital riesgo están invertidos en empresas de software, y que estas inversiones se centran principalmente en empresas que atienden a clientes empresariales y en tecnologías críticas. Esta estrategia busca reducir la exposición a los riesgos asociados con la rápida evolución de la inteligencia artificial y garantizar la estabilidad de sus inversiones.

En España, EQT ha anunciado recientemente un acuerdo para la adquisición de la empresa de gestión de residuos Urbaser, consolidando su presencia en el mercado español. Además, EQT participa en otras empresas relevantes en España, incluyendo Zelestra, Parques Reunidos, Idealista, Universidad Europea, Coches.net, Freepick y Perk. Estas inversiones demuestran el compromiso de EQT con el mercado español y su estrategia de diversificación en diferentes sectores económicos.

La exitosa salida de Galderma sirve como un claro ejemplo de la capacidad de EQT para identificar oportunidades de inversión atractivas, implementar estrategias de valor y generar retornos significativos para sus inversores, incluso en un entorno económico desafiante





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