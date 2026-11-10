Envejecer con actitud activa: cómo afrontar el paso de los 40 años

Un texto de estilo de vida reflexiona sobre el miedo a envejecer, el cambio que se produce alrededor de los 40 años y cómo una actitud activa puede mejorar la calidad de vida.

Envejecer produce miedo en casi todas las personas. Esta columna de estilo de vida, con Envejecimiento Saludable como eje, describe la sensación de pasar a un plano diferente, en el que uno se convierte en un personaje secundario de la obra de teatro que es la vida. Según el texto, esa percepción disminuye el atractivo y la fuerza personal, hasta dar la impresión de que cada vez queda menos que aportar.

La reflexión parte de una experiencia concreta. Durante varias etapas de un reto montañero, el autor del texto era la persona más joven del grupo. Pese a las lesiones, patologías y dolores de compañeros más veteranos, algunos ya jubilados, estos seguían el ritmo, mientras que a él le costaba seguirles. Esa observación le llevó a preguntarse cómo lo hacían y a concluir que quería envejecer de la misma manera.

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Cambios físicos y sociales tras los 40 años

Alrededor de los 40 años, según describe el texto, algo cambia de manera radical en la vida de las personas. El cuerpo deja de trabajar en favor de la fertilidad y la supervivencia, y aparecen las primeras señales de deterioro, como la presbicia. A partir de ese momento, cada día puede doler una parte distinta del cuerpo.

El texto también señala una dimensión social. Las personas de esta edad pueden sentir que pasan a formar parte de la reserva, mientras que los protagonistas del mundo son personas jóvenes. En ese contexto, la sensación dominante es haber dejado de crecer para empezar a menguar, con un cuerpo más vulnerable, como si los hitos más importantes ya se hubieran cumplido.

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El duelo como paso necesario para envejecer

El texto sostiene que es necesario elaborar un duelo por las fases de la vida que no volverán. Este proceso implica aceptar la pérdida de lo que ya no sucederá, de las personas queridas que se marcharon y del lugar en el mundo que se soñó ocupar en la juventud.

El duelo también incluye aspectos más cotidianos, como el cambio en la imagen corporal o en la condición física necesaria para afrontar retos deportivos. Reconocer esa mayor vulnerabilidad forma parte del proceso. Según el texto, atravesar el duelo permite estar preparado para acoger una nueva etapa, que también trae oportunidades.

Esa nueva etapa obliga a preguntarse quiénes hemos sido y cómo queremos vivir a partir de ahora. Si se es consciente de que queda menos tiempo, las elecciones de vida deben ser certeras, porque cada decisión pesa más.

Actitud activa y libertad en la nueva etapa

Según el texto, adoptar una actitud activa y responsable permite afrontar el envejecimiento con más libertad. Frente a la idea de sentarse delante de la televisión y esperar que la vida decida, se propone poner en marcha todos los mecanismos posibles para lograr un envejecimiento sano y significativo.

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El texto enumera logros que ofrecen seguridad y libertad, como tener casa propia, un estatus profesional asentado, disfrutar de una pensión bien merecida o tener los hijos ya criados. También menciona una autoestima más segura. Estos logros permiten centrarse en mejorar la calidad de vida, aprovechar nuevas oportunidades y vivir de la manera que más guste.

El autor invita a revisar lo que ya se tiene integrado en la forma de mirar y de vivir, e incorporar y potenciar lo que haya quedado pendiente. Reflexionar de forma calmada y sincera sobre el paso de los años puede resultar incómodo, doloroso e incluso generar miedo. Afrontar el cumplir años con plena conciencia, sin embargo, ofrece más oportunidades de convertir la última etapa de la vida en una etapa que merezca la pena vivir.