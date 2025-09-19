Entrevista: Un Viaje por el Cine, la Literatura y la Perspectiva de un Apasionado

Una conversación reveladora con un reconocido cineasta sobre sus lecturas actuales, sus películas favoritas, el estado del cine español, y su visión sobre la vida y la cultura, con motivo del Festival de San Sebastián.

Recientemente he terminado un libro que me conmovió profundamente, Tamayura de Yasunari Kawabata, una lectura que combinó belleza y tristeza en igual medida. Ahora me encuentro inmerso en La uruguaya, de Pedro Mairal, motivado por la grata experiencia que tuve con Salvatierra.

En cuanto a la autoayuda que los libros me han proporcionado, Escritos corsarios de Pasolini y Contra las patrias de Fernando Savater han sido clave en diferentes etapas de mi vida, ofreciéndome perspectivas valiosas y apoyo intelectual. De no haberme dedicado al cine, mi vocación habría sido la educación, un ámbito donde siempre he sentido un profundo interés por transmitir conocimientos y fomentar el crecimiento personal.\Si tuviera la oportunidad de presenciar un evento histórico, sin duda elegiría la caída del Muro de Berlín. Fue un momento cargado de esperanza y simbolismo, aunque las expectativas iniciales no se materializaran por completo. La posibilidad de presenciar ese evento me resulta fascinante, especialmente porque he tenido la fortuna de ser testigo del fin de la dictadura franquista y del fin de ETA en mi país. Respecto a la programación de un festival de cine, la clave reside en la variedad, la calidad y un elemento sorpresa. El Festival de San Sebastián, por ejemplo, contará con la inauguración de la película '27 noches' del uruguayo Daniel Hendler. Además, considero importante destacar la opinión que tengo sobre las grandes estrellas de Hollywood. A pesar de no ser mitómano, he tenido la oportunidad de conocer a algunas de ellas y he descubierto que, en la distancia corta, son personas preocupadas por las mismas cuestiones que nos atañen a todos: la familia, la salud y el futuro del mundo. Glenn Close, Sigourney Weaver y Monica Bellucci me han impresionado gratamente.\El cine español atraviesa un momento excepcional, el mejor de los últimos cuarenta años, gracias a la calidad y variedad de las producciones. Esta afirmación no solo se limita a España, sino que se refleja en el reconocimiento internacional que hemos recibido en los festivales más importantes. Este año hemos tenido dos películas en competición en Cannes y estoy convencido de que el año que viene la cifra se mantendrá, e incluso aumentará. En cuanto a la Concha de Oro, me gustaría que se otorgara a una película con repercusión internacional y, si es posible, que sea original, que explore nuevos caminos en lo audiovisual. En mi opinión, nuestra asignatura pendiente es lograr que el público español asista a las salas de cine con mayor frecuencia. En cuanto a las series, recientemente he disfrutado mucho con Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez. Soy fan de Crematorio o de la primera temporada de True Detective. A pesar de ser un cinéfilo, prefiero no sumergirme en la ficción; no me quedaría a vivir dentro de ninguna película. No obstante, me entusiasman obras como Viridiana, de Buñuel; Fresas salvajes, de Bergman; Mi vecino Totoro, de Miyazaki, Gertrud, de Dreyer o cualquier película de Ozu. Finalmente, quiero destacar que España es un país maravilloso, lleno de comunidades y culturas diversas. Debemos seguir aprendiendo a convivir, valorando lo que nos une y respetando lo que nos hace únicos. Cuanto más viajo y conozco otros lugares, más aprecio a mi país y a sus ciudadanos





