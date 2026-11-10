Entrevista Santiago Abascal TVE 9 noviembre 2024 Pedro Sánchez Vox

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El líder del partido Vox, Santiago Abascal, participó este lunes 9 de noviembre en una entrevista exclusiva en el programa La Revuelta de la Televisión Española ( TVE), transmitida en directo a partir de las 22:00 horas. Durante la emisión, Abascal mantuvo un tono confrontacional hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien calificó de dictador y líder de una mafia criminal, vinculando estas acusaciones con casos de corrupción. La entrevista, organizada por el equipo de la formación conservadora con una gestión del público controvertida, se desarrolló en riguroso directo y generó intenso debate político en las horas posteriores a su emisión.

Ataque frontal a Pedro Sánchez y gestión corrupción

En el centro del intercambio, Abascal describió al presidente Sánchez como un aprendiz de tirano que opera al frente de una red clientelar y corrupta. El político de Vox no dudó en utilizar palabras duras para describir la gestión del Ejecutivo, afirmando que el actual gobierno es el principal causante de problemas sociales estructurales. Durante la conversación, el presentador David Broncano señaló que la aparición del jefe del Estado en otro programa competía directamente con esta emisión en directo, creando una rivalidad mediática notable ese mismo día.

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Abascal también abordó el conflicto interno dentro de su propio entorno político, haciendo referencia a Koldo García. Según explicó el líder conservador, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se reunió con García para pagar su defensa, lo cual permitió difamar a Abascal y a su esposa con el objetivo claro de hacer caer al Gobierno. Abascal afirmó que esto está demostrado por una factura específica, argumentando que existen evidencias concretas de estas maniobras destinadas a debilitar su posición política y la estabilidad institucional.

Inmigración ilegal vivienda y políticas igualdad

El segundo pilar de su intervención giró en torno a la crisis de la vivienda y su relación directa con la presión migratoria. Abascal sostuvo que la oferta y la demanda no coinciden debido a la entrada constante de personas, lo que encarece el mercado inmobiliario para los ciudadanos españoles. Para solucionar este problema, el candidato propuso eliminar la sobreregulación, mencionando explícitamente la perspectiva de género en la construcción como un obstáculo que debe ser removido. Considera que el Estado debe intervenir cuando detecta prácticas abusivas, aunque admite que resulta difícil definir técnicamente qué constituye un fondo buitre en este contexto.

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Sobre la inmigración ilegal, Abascal defendió con firmeza la repatriación inmediata de quienes entran sin permiso al territorio nacional. Explicó que primero se deben defender los intereses de los españoles y, posteriormente, los de los inmigrantes legales que trabajan y son bienvenidos. El líder de Vox también propuso la deportación de los inmigrantes que delinjan en España, argumentando que la ley debe aplicarse con rigor para garantizar la seguridad y el orden público, un punto que consideró ignorado por los medios tradicionales.

Relaciones internacionales Marruecos y democracia

La cuestión de la soberanía territorial fue otro eje fundamental, especialmente en relación con la ciudad autónoma de Ceuta. Abascal entregó una bandera de Ceuta como regalo simbólico durante la entrevista, arremetiendo contra Marruecos por lo que denominó una invasión de esa ciudad. Afirmó que es imposible mantener buenas relaciones diplomáticas cuando entran 100.000 personas por la frontera y tres ministros marroquíes reclaman ese territorio. Su postura es clara: el verdadero enemigo de España es Pedro Sánchez, por permitir esta situación según su visión.

Asimismo, Abascal alertó sobre los peligros que la Ley de Nietos podría representar para la democracia española. Argumentó que la democracia está en peligro si no se defienden los intereses nacionales ante presiones externas e internas. A pesar de su duras críticas, aclaró que su referente es Vox y que no son vasallos de nadie, aunque tienen aliados internacionales. Quiso destacar que le gustaría que España se llevara bien con todos los países del mundo, pero sin ceder en cuestiones de soberanía y legalidad.

Reacciones sociales protestas 11N futuro político

El líder de Vox también comentó sobre las movilizaciones y la huelga del 11N, asegurando que su partido ha desacreditado estas acciones porque el gobierno de Sánchez es el responsable directo del encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda. Consideró que la invasión masiva de población, junto con la crisis habitacional, representa el mayor reto social del país. Criticó la percepción de que cualquier crítica pueda ser tildada de machismo, bromeando sobre la deconstrucción personal que algunos buscan imponer.

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Finalmente, Abascal concluyó que lo expuesto en La Revuelta es una declaración de intenciones sobre lo que haría en un gobierno de coalición con Feijóo. Reconoció sentir vergüenza al estar en televisión, comparándolo con un examen debido a la gran responsabilidad que conlleva. La entrevista dejó claras las líneas rojas de Vox, desde la seguridad fronteriza hasta la crítica feroz a la gestión actual del Estado, sentando las bases para los próximos debates electorales y políticos en España.