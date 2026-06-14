Entrenamiento de piernas con landmine: ejercicios clave para ganar fuerza

Descubre cómo utilizar la barra anclada o landmine para fortalecer tus piernas con ejercicios como squat, deadlift y zancadas. Una guía completa para mejorar tu rendimiento y evitar lesiones.

Una sesión completa para poner a tono tu tren inferior con la barra anclada al suelo, también conocida como landmine. Este implemento versátil te permite realizar múltiples ejercicios de fuerza y potencia de forma segura y efectiva.

La barra, que pesa alrededor de 10 kg, se ancla en un extremo, lo que facilita el control del movimiento y reduce el riesgo de lesiones. Si ya tienes experiencia con pesos libres y realizas una o dos sesiones de fuerza semanales, estos ejercicios son ideales para ti. Si eres principiante, te recomendamos comenzar con programas de fuerza básicos antes de aventurarte con la landmine.

Entre los ejercicios destacados se encuentra el landmine squat, donde sujetas la barra contra tu pecho y realizas una sentadilla profunda, manteniendo los codos cerca de los muslos o las rodillas. Para el sumo squat, separas las piernas y dejas caer la barra entre ellas. El landmine deadlift implica un movimiento de bisagra de cadera manteniendo las piernas rígidas.

También puedes hacer zancadas hacia atrás con la barra contra el pecho, o zancadas laterales con un solo brazo para trabajar el core. Cada ejercicio se describe con detalle para garantizar una ejecución correcta. La landmine ofrece una libertad de movimiento única, a medio camino entre los pesos libres y las máquinas de plano fijo. Esto permite entrenar en rangos de movimiento naturales sin sobrecargar las articulaciones.

Además, al estar anclada, facilita la realización de movimientos complejos como el landmine press o el Turkish get-up, que también pueden incluirse en tu rutina. Incorporar estos ejercicios te ayudará a ganar fuerza, estabilidad y potencia en el tren inferior, mientras reduces el riesgo de lesiones. ¡Anímate a probarlos y nota la diferencia en tu rendimiento





sportlife_es / 🏆 15. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Landmine Barra Anclada Ejercicios Piernas Fuerza Entrenamiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vecinos de Tarragona se movilizan contra una planta de pirólisis que consideran una incineradora de residuosVecinos de la Selva del Camp y entidades ambientales denuncian que la planta de pirólisis proyectada en el pueblo es en realidad una incineradora de residuos que tratará 80.000 toneladas de plásticos al año.

Read more »

Encuentran un cadáver en estado de descomposición enfrente del centro de entrenamiento de IránEl vehículo emanaba un fuerte olor, lo que llamó la atención de los transeúntes y obligó a la policía a inspeccionar el coche.

Read more »

Alemania-Curazao: reinicio para la tetracampeona y debut para el equipo más pequeño de los MundialesLos porteros de la selección alemana Manuel Neuer y Oliver Baumann, en un entrenamiento.

Read more »

Murray analiza sus métodos de entrenamiento con el 'Big Three' del tenisEl tenista británico Andy Murray compara en una entrevista sus distintas dinámicas de práctica con Federer, Nadal y Djokovic, destacando cómo cada uno preparaba los grandes torneos desde enfoques únicos, pese a compartir la élite mundial.

Read more »