Entrenamiento de fuerza para envejecer bien y recuperar autonomía vital

Descubre cómo el entrenamiento de fuerza ayuda a envejecer bien, conservando la autonomía y la salud. Un experto explica por qué es fundamental para aumentar la esperanza de vida saludable.

Vivir más años no siempre significa vivirlos con la calidad que deseamos. Un experto en longevidad ha revelado que los hábitos adecuados, especialmente el entrenamiento de fuerza, son clave para frenar el envejecimiento. La meta no es solo sumar cumpleaños, sino mantener la capacidad funcional y la autonomía personal a lo largo del tiempo.

La importancia del entrenamiento de fuerza en la vejez

Estamos viviendo más años, es cierto. Y también estamos viviendo más años con mejor salud y calidad de vida. No obstante, existen importantes diferencias individuales. Hay un porcentaje de personas, en torno al 20 por ciento de los que viven más, que lo hacen con buena calidad de vida y relativamente libres de enfermedad. Estos atrasan su envejecimiento en todos los sentidos. Es decir, consiguen aumentar su expectativa de vida y su expectativa de vida con buena salud.

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Hay otro porcentaje similar de personas que viven más pero no necesariamente con buena salud. En ellos simplemente aumenta su expectativa de vida, lo que posiblemente esté ligado a los cuidados socio-sanitarios que reciben. En cualquier caso, tanto en unos como en otros hay un desfase de años entre la expectativa de vida general y la esperanza de vida saludable que es sobre lo que sería interesante incidir. El objetivo debe ser aumentar los años que se viven con buena salud y calidad de vida.

Diferencias biológicas y cronológicas en el envejecimiento

Significa envejecer con autonomía y calidad de vida. Esto no significa, necesariamente, vivir libre de enfermedad porque el deterioro funcional con el paso de los años es inevitable. Sin embargo, es importante que ese deterioro no afecte mucho nuestra autonomía y calidad de vida. Muchos expertos señalan que empezamos a envejecer poco tiempo después de dejar de crecer, es decir, en la década de los 20 a los 30 años.

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Pero eso también está condicionado por los años previos, como la adolescencia y la infancia. Incluso la vida intrauterina e, incluso, las circunstancias en las que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos y quizás incluso generaciones anteriores antes de generar descendencia. Estas etapas tempranas juegan un rol crucial en cómo nuestro cuerpo responderá al paso del tiempo décadas después.

Porque el paso del tiempo no afecta a todos por igual, ni tampoco dos personas responden igual al paso del tiempo. Las circunstancias vitales por las que dos personas van pasando son muy diferentes y la forma en que afectan al organismo, y cómo este reacciona, también varía. Por poner un ejemplo evidente, dos personas de 60 años pueden haber tenido una exposición al sol muy diferente a lo largo de su vida.

Su piel va a responder también de forma muy diferente a la misma exposición solar. Y ambas cosas, el nivel de exposición y el tipo de respuesta, van a afectar el envejecimiento de su piel. Esto ilustra por qué la biología individual es tan compleja y difícil de generalizar.

Existencia de múltiples edades biológicas

Sí. Existe una edad biológica que es la que realmente tenemos en base a nuestra capacidad funcional e integridad de nuestras estructuras funcionales. También tenemos una edad cronológica que es la determinada por la fecha de nacimiento. Ambas pueden ser muy parecidas o ser ligeramente diferentes. Pero en realidad no existe una sola edad biológica universal.

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Existen múltiples edades biológicas porque cada sistema, cada órgano, cada tejido de nuestro organismo envejece de manera diferente y tiene su propia edad biológica. Y la contribución que tienen a la edad biológica global es diferente y cambiante. Esto significa que medir la salud requiere un enfoque integral y no solo basado en el calendario.

Influencia genética y control sobre la salud

Podemos medirlo relativamente pero siempre de forma aproximada. Y cuantos más de esos marcadores de edad biológica particulares tomemos en consideración, y cuanto mejor seamos capaces de valorar su contribución a la edad biológica global, más fiable será su valor. Esto nos permite tener una idea más precisa de nuestro estado de salud real.

Pues en términos generales, se dice que un 20 por ciento de nuestra longevidad está genéticamente condicionado. Pero si nuestra genética es muy mala, o es muy buena, el efecto que tiene es mucho mayor, situándose en el 60 por ciento o más. Y no necesariamente tiene que estar todo el organismo envejecido o protegido del envejecimiento, basta con que lo esté el tejido, órgano o sistema determinante de esa longevidad.

Por lo tanto, los factores que están en nuestras manos para influir son fundamentales. Cada tejido, cada órgano, tiene sus cambios y sus factores de influencia propios. Adoptar hábitos como el entrenamiento de fuerza permite intervenir directamente en estos sistemas, mejorando la autonomía y la calidad de vida en la vejez, desafiando así los mitos sobre la longevidad y el envejecimiento.