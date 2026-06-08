Entrenamiento de fuerza de 90‑120 minutos semanales reduce en un 13 % la mortalidad, según estudio de Harvard

Un estudio de la Universidad de Harvard, basado en más de 147.000 adultos seguidos durante treinta años, demuestra que dedicar entre 90 y 120 minutos a la semana a ejercicios de fuerza disminuye el riesgo de muerte por cualquier causa en un 13 %, con beneficios adicionales para la salud cardiovascular y neurológica.

Un análisis exhaustivo llevado a cabo por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard ha revelado que dedicar entre una hora y media y dos horas semanales a ejercicios de fuerza constituye un factor protector significativo contra la mortalidad general.

Los investigadores examinaron a 147.374 participantes, entre los que se encontraban 31.540 hombres y 115.834 mujeres, procedentes de tres estudios epidemiológicos estadounidenses de gran prestigio: el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud (1992‑2022) y las dos fases del Estudio de Salud de las Enfermeras (2002‑2021 y 2003‑2021). Los sujetos, cuya edad media al iniciar el seguimiento era de 54 años, respondían cada dos años a cuestionarios detallados sobre sus hábitos de actividad física, incluyendo caminatas a paso ligero, carrera, natación, ciclismo, tenis, squash y tareas cotidianas exigentes como trabajos al aire libre o subir escaleras.

A lo largo de treinta años, 35.798 de los participantes fallecieron, lo que permitió a los científicos ajustar los datos por variables demográficas, de estilo de vida y de salud para aislar el efecto del entrenamiento de fuerza sobre la longevidad





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